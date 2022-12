Faits saillants du jour de Noël de la NFL: Packers luttant contre les dauphins sur FOX

Ligue nationale de football il y a 18 minutes

Semaine 16 du NFL la saison se poursuit dimanche avec une liste de trois matchs pour le jour de Noël — et nous vous couvrons de toute l’action du début à la fin !

Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay sont sur la route pour affronter Tua Tagovailoa et les Dolphins de Miami au Hard Rock Stadium en Floride.

Plus tard, les Rams de Los Angeles accueilleront les Broncos de Denver (16 h 30 HE), suivis des Buccaneers de Tampa Bay face aux Cardinals de l’Arizona (20 h 20 HE) pour clôturer l’action.

Voici les meilleurs jeux de l’ardoise de dimanche!

Packers de Green Bay face aux Dolphins de Miami

Quasiment en train de courir jusqu’au bout !

Keisean Nixon a placé les Packers en excellente position sur le terrain après que les Dolphins ont pris une avance de 3-0 lors du premier entraînement, renvoyant le coup de pied qui a suivi à 94 mètres pour placer Green Bay dans la ligne des 10 mètres de Miami. Les Packers n’ont pas pu en profiter pleinement, se contentant d’un placement sur le terrain.

Dandinez-vous pendant six heures !

Jaylen Waddle a pris la passe de Tagovailoa sur la distance, transformant une réception de 10 verges en un touché de 84 verges pour donner une avance de 10-3 à Miami.

J’ai un Marcedes pour Noël

Green Bay est finalement entré dans la zone des buts lorsque Rodgers a trouvé Marcedes Lewis grand ouvert pour égaliser le match à 10-10.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

À VENIR :

Broncos de Denver contre les Rams de Los Angeles (16 h 30 HE)

Tampa Bay Buccanners face aux Arizona Cardinals (20 h 20 HE)