Faits saillants du jour de Noël de la NFL: les dauphins et les Packers se battent contre FOX

Semaine 16 du NFL la saison se poursuit dimanche avec une liste de trois matchs pour le jour de Noël — et nous vous couvrons de toute l’action du début à la fin !

Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay sont sur la route pour affronter Tua Tagovailoa et les Dolphins de Miami au Hard Rock Stadium en Floride.

Plus tard, les Rams de Los Angeles accueilleront les Broncos de Denver (16 h 30 HE), suivis des Buccaneers de Tampa Bay face aux Cardinals de l’Arizona (20 h 20 HE) pour clôturer l’action.

Voici les meilleurs jeux de l’ardoise de dimanche!

Packers de Green Bay face aux Dolphins de Miami

Presque courir tout le chemin

Après que les Dolphins aient pris une avance de 3-0 lors du premier entraînement, Keisean Nixon a placé les Packers en excellente position sur le terrain, renvoyant le coup de pied qui a suivi à 94 mètres pour placer Green Bay dans la ligne des 10 mètres de Miami. Les Packers n’ont pas pu en profiter pleinement, se contentant d’un placement sur le terrain.

Dandinez-vous pendant six heures !

Jaylen Waddle a pris la passe de Tagovailoa sur la distance, transformant une réception de 10 verges en un touché de 84 verges pour donner une avance de 10-3 à Miami.

J’ai un Marcedes pour Noël

Green Bay est finalement entré dans la zone des buts lorsque Rodgers a trouvé Marcedes Lewis grand ouvert pour égaliser le match à 10-10.

À la recherche de Tyreek

Le cadeau préféré de Tagovailoa cette saison a été Tyreek Hill, et il s’est de nouveau connecté avec lui à Noël. Le receveur vedette a transporté une prise de 52 verges pour placer les Dolphins à la ligne de 1 verge des Packers. Jeff Wilson a couru pour un touché sur le jeu qui a suivi pour donner à Maimi une avance de 17-10.

Pas sous la surveillance de Miami

Les Packers ont tenté de maintenir leur entraînement en exécutant un faux botté de dégagement au quatrième rang au plus profond de leur propre territoire. Les dauphins ont reniflé le faux plus vite que le Père Noël ne renifle les biscuits la veille de Noël.

Dépouiller le ballon, trouver le ballon, récupérer le ballon

Les Packers ont forcé un énorme chiffre d’affaires juste après l’avertissement de deux minutes, Jarran Reed récupérant un échappé de Raheem Mostert au milieu de terrain.

Grande conversion au quatrième essai

Rodgers a utilisé le jeu à son avantage, trouvant Christian Watson ouvert pour un premier essai pour aider à préparer les Packers pour un placement sur le terrain pour porter le score à 20-13 avant la mi-temps.

Bataille des esprits

Rodgers a tenté de tirer son coup de signature à la fin de la première mi-temps en cherchant à casser le ballon pendant que les Dolphins effectuaient des remplacements défensifs. Cependant, l’entraîneur des Dolphins Mike McDaniel a compris et a demandé un temps mort avant que Rodgers ne puisse obtenir le cliché.

♫ Glisser vers la gauche ♫

Rodgers s’est déplacé vers sa gauche et a retrouvé Lewis, mais cette fois pour un achèvement de plus de 30 verges pour placer les Packers à la ligne de 7 verges des Dolphins.

Génial AJ

AJ Dillon s’est frayé un chemin dans la zone des buts seulement deux jeux après la passe en profondeur de Rodgers pour égaliser le match au début du troisième.

Watson fait pour la journée

Rodgers et les Packers seront privés de leur meilleur receveur ces dernières semaines pour le reste du jour de Noël, car Watson a subi une blessure à la hanche et a été exclu. Il a eu six réceptions pour 49 verges la veille de son départ.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

À VENIR :

Broncos de Denver contre les Rams de Los Angeles (16 h 30 HE)

Tampa Bay Buccanners face aux Arizona Cardinals (20 h 20 HE)

