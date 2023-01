Faits saillants du football universitaire: MSU contre Illinois dans ReliaQuest Bowl; Coton, Rose à venir

Football collégial il y a 12 minutes partager Facebook Twitter reddit lien

Mis à part le match de championnat des éliminatoires de football universitaire dans une semaine, les séries éliminatoires du sport se terminent lundi avec quatre matchs alléchants au programme.

Tout d’abord, nous avons le ReliaQuest Bowl, qui sera certainement une affaire émotionnelle alors que l’État du Mississippi n ° 22 joue son premier match sans le regretté entraîneur Mike Leach alors qu’il affronte l’Illinois.

Cela sera suivi par le match du Cotton Bowl entre le n ° 16 Tulane et le n ° 10 USC, qui devrait avoir le quart-arrière Caleb Williams, vainqueur du trophée Heisman, en bonne santé et derrière le centre, et une confrontation au Citrus Bowl entre le n ° 17 LSU et Purdue.

Enfin, nous aurons The Granddaddy of them All, alors que le n ° 11 Penn State et le n ° 8 Utah s’affrontent dans une bataille classique du Rose Bowl.

Voici les faits saillants des parties de bol de lundi.

ReliaQuest Bowl: n ° 22 État du Mississippi contre Illinois

Scène d’avant-match

Restez à l’écoute pour les faits saillants!

Bol en coton: n ° 16 Tulane contre n ° 10 USC

lun 18:00 ESPN NCAAFB PROPAGÉ GAGNER TOTAL 16 Tulane Vert Vague TULANE +1,5

+100

o62.5

dix Chevaux de Troie USC USC -1.5

-125

u62.5



Restez à l’écoute pour les faits saillants!

Citrus Bowl: n ° 17 LSU contre Purdue

lun 18:00 abc NCAAFB PROPAGÉ GAGNER TOTAL 17 Tigres LSU LSU -14.0

-714

o56

Chaudronniers Purdue PUR +14,0

+450

u56



Restez à l’écoute pour les faits saillants!

Rose Bowl : Penn State n°11 contre Utah n°8

lun 22:00 ESPN NCAAFB PROPAGÉ GAGNER TOTAL 11 Penn State Nittany Lions bloc d’alimentation +2,5

-120

o52

8 Utes de l’Utah UTAH -2.5

-105

u52



Restez à l’écoute pour les faits saillants!

