Faits saillants du football universitaire: Maryland-NC State au Duke’s Mayo Bowl

Football collégial il y a 8 minutes partager Facebook Twitter reddit lien

La saison de football universitaire se poursuit avec une foule de matchs de haut niveau vendredi, à commencer par Maryland contre NC State dans le Duke’s Mayo Bowl.

Cela sera suivi par des affrontements de midi entre UCLA et Pittsburgh dans le Sun Bowl, et Notre Dame et une équipe de Caroline du Sud brûlante dans le Gator Bowl.

Au dernier verre, les fans auront droit à une confrontation à l’Orange Bowl qui ne pourrait pas être mieux nommée, alors que les Tigers de Clemson n ° 7 affronteront les Volontaires du Tennessee n ° 6.

Voici les faits saillants de l’ardoise du bol de vendredi.

Duke’s Mayo Bowl : Maryland contre NC State

Tout tourne autour de la mayonnaise

Soyons honnêtes, les équipes sont amusantes et tout, mais ce jeu est vraiment sur l’appréciation (ou pas) de la mayonnaise.

C’est ce qui se passe quand le jeu démarre lentement

Nous vous présentons ce tweet sans commentaire.

Doigts collants!

Les Terrapins ont trouvé la zone des buts en premier dans ce match, prenant une avance de 10-3 sur une magnifique passe de Taulia Tagovailoa à Octavian Smith.

Sun Bowl : Pittsburgh contre UCLA

Ven 19:00 SCS NCAAFB PROPAGÉ GAGNER TOTAL Panthères de Pittsburgh PITT +6.0

+260

o57.5

18 Bruins de l’UCLA UCLA -6.0

-357

u57.5



Restez à l’écoute pour les faits saillants.

Gator Bowl : Notre-Dame contre la Caroline du Sud

Ven 20h30 ESPN NCAAFB PROPAGÉ GAGNER TOTAL 21 Notre Dame Fighting Irish ND -2.5

-213

o52

19 Gamecocks de Caroline du Sud CICATRICE +2,5

+160

u52



Restez à l’écoute pour les faits saillants.

Orange Bowl : Tennessee contre Clemson

Sam 1:00 AM ESPN NCAAFB PROPAGÉ GAGNER TOTAL 6 Volontaires du Tennessee TENNESSEE +7.0

+160

o64

7 Tigres de Clemson CLEM -7.0

-213

u64



Restez à l’écoute pour les faits saillants.

Lire la suite:

Tout savoir sur les demi-finales des College Football Playoff

Le Michigan voit des nuances de Cade McNamara dans Max Duggan de TCU

CJ Stroud continue d’écrire son héritage de l’Ohio State

Duggan, Stroud et 6 autres espoirs de repêchage de la NFL avec le plus à gagner dans les bols du Nouvel An

Trois clés de la victoire pour chaque équipe CFP

Comment le Michigan, l’État de l’Ohio, le TCU et la Géorgie sont arrivés au CFP

Les meilleurs matchs de football universitaire : en chiffres

Jeux de bol 2022: calendrier, choix, résultats pour les 43 matchs

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Photo des séries éliminatoires de la NFL 2022-23: quelles équipes sont, qui est toujours à la chasse

Tracker d’agence libre MLB: signatures, meilleurs joueurs disponibles

NBA Stock Watch : Jayson Tatum renforce l’affaire MVP ; Aaron Gordon All-Star saut?

Lionel Messi cimente le statut de GOAT avec un peu d’aide de ses amis

Obtenez plus du football universitaire Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore

dans ce sujet Football collégial NCAA FB – Maryland vs. North Carolina State – 30/12/2022 Terrapins du Maryland Meute de loups de l’État de Caroline du Nord NCAA FB – Pittsburgh vs. UCLA – 30/12/2022 Panthères de Pittsburgh Bruins de l’UCLA NCAA FB – Notre Dame vs. Caroline du Sud – 30/12/2022 Notre Dame Fighting Irish Gamecocks de Caroline du Sud NCAA FB – Tennessee contre Clemson – 31/12/2022 Volontaires du Tennessee Tigres de Clemson

partager