Faits saillants du football universitaire: Alabama-Kansas State à Sugar Bowl; Iowa-Kentucky dans Music City

Football collégial il y a 20 minutes

Le football universitaire la saison des bols se réchauffe ce week-end, mise en évidence, bien sûr, par les demi-finales des éliminatoires de football universitaire plus tard samedi.

Avant cela, cependant, il y a une paire de matchs de bowling de haut niveau plus tôt samedi. L’un d’eux est le Sugar Bowl, qui met en vedette le champion du Big 12 Kansas State (10-3), qui a stupéfié le participant CFP TCU lors du match de championnat de la conférence, affrontant une équipe de l’Alabama (10-2) qui est sans aucun doute en colère à l’idée d’échouer de la PCP.

Au même moment, le Music City Bowl sera en action, avec une bataille Big Ten-SEC entre les Iowa Hawkeyes (7-5) et les Kentucky Wildcats (7-5).

Voici les faits saillants des premiers matchs de bol de samedi.

Sugar Bowl: n ° 5 Alabama contre n ° 9 Kansas State

Dans le bâtiment

Music City Bowl : Iowa contre Kentucky

Scène d’avant-match

Restez à l’écoute pour les faits saillants!

