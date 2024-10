Faits saillants du défilé de mode Victoria’s Secret 2024

Photo-illustration : par The Cut ; Photos : Getty Images

Les ailes sont de retour. Mardi, le défilé de mode Victoria’s Secret a fait un retour éclatant après une interruption de six ans, en peignant Brooklyn en rose, la signature de la marque. Alors, comment a-t-il ravivé la grandeur de la vieille école ? Le rachat du Brooklyn Navy Yard par la marque comprenait un défilé rempli d’icônes mettant en vedette des top modèles comme Gigi Hadid, OG Angels Tyra Banks et Adriana Lima, et des légendes telles que Kate Moss et Carla Bruni, qui ont fait leurs débuts au défilé de mode VS. La soirée a également présenté des performances de premier plan de Lisa, Tyla et du seul et unique Cher.

Oui, le défilé de mode Victoria’s Secret 2024 avait tout : Cher, des motos, une apparition surprise de Bella Hadid, des ailes ornées et même une Cardi B à la mode. Voici les moments forts du défilé de mode Victoria’s Secret 2024.

Photo : Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images pour Victoria’s Secret

La marche d’ouverture de Gigi Hadid était pleine d’énergie « nous sommes de retour ». Le mannequin a défilé sur le podium dans un ours en peluche rose en soie et, bien sûr, une paire d’ailes électroniques à larges plumes qui se déployaient à mesure que le mannequin se pavanait sur scène.

Photo : Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images pour Victoria’s Secret

Photo : Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images pour Victoria’s Secret

S’il y a une chose que le show de Victoria’s Secret a réussi, c’est bien les représentations de cette année. Lisa, sensation K-pop et ancienne de Blackpink, a fait tourner son moteur sur la piste, ouvrant le spectacle sur une moto avec une flotte de danseurs vêtus de cuir. Plus tard dans la série, Tyla a apporté la chaleur, ressemblant à un ange étincelant dans un ensemble de lingerie orné et des ailes douces et moelleuses.

Photo : Mike Coppola/Getty Images pour Victoria’s Secret

Vous vous souvenez quand Carrie Bradshaw a glissé sur le podium après qu’un de ses talons ait glissé alors qu’elle posait des sous-vêtements éblouis ? Eh bien, le mannequin Doutzen Kroes a eu un problème de chaussure très similaire lorsqu’un de ses talons (qui, pourrais-je ajouter, ne semblait pas fonctionner pour la plupart des modèles – il y avait beaucoup de vacillement), s’est coincé dans le talon rétractable. contremarche de piste et projeté. Heureusement, après quelques secondes, le mannequin a réussi à remettre sa chaussure et est revenue comme une championne en agitant les bras en l’air et en applaudissant. Tu parles d’un retour.

Photo : Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images pour Victoria’s Secret

L’OG Angel Adriana Lima a fait son grand retour au défilé Victoria’s Secret, en parcourant le podium avec un poney haut et en portant un soutien-gorge à bretelles noir et un ensemble de sous-vêtements avec un bras et une jambe en vichy rose et noir.

Photo : Jamie McCarthy/Getty Images pour Victoria’s Secret

Dylan Sprouse est sans aucun doute le fan n°1 de Barbara Palvin. L’acteur a foulé le tapis rose avant le spectacle avec deux grandes découpes représentant les animaux de compagnie du couple. Pendant le spectacle, Sprouse a pris très au sérieux ses fonctions de mari au premier rang en se levant et en agitant les découpes de chat et de chien en carton au moment même où sa femme apparaissait sur le podium. Palvin a souri et a salué son mari – ou peut-être était-elle simplement heureuse de voir ses animaux de compagnie arriver au premier rang ?

De gauche à droite : Kate Moss Photo : Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images pour Victoria’s SecretLila Mousse Photo : Dimitrios Kambouris/Getty Images pour Victoria’s Secret Du haut : Kate Moss Photo : Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images pour Victoria’s SecretLila Mousse Photo: Dimitrios Kambouris/Getty Images pour Victoria’s … plus

Du haut : Kate Moss Photo : Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images pour Victoria’s SecretLila Mousse Photo : Dimitrios Kambouris/Getty Images pour Victoria’s Secret

Au cours d’un segment rock and roll très inattendu du spectacle, Kate Moss a fait ses débuts sur le podium de Victoria’s Secret en portant une robe nuisette en dentelle transparente noire audacieuse avec une robe en dentelle assortie et des ailes noires à plumes. Avant son apparition, la fille de Moss, Lila, a également fait ses débuts dans le show VS, se pavanant autour de Tyla dans un ensemble de sous-vêtements plus angélique composé d’une veste rose à franges avec des ailes personnalisées qui épelaient « Lila » et « VS ».

Photo : Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images pour Victoria’s Secret

Alex Consani et Valentina Sampaio sont entrées dans l’histoire en tant que premières femmes transgenres à défiler sur le podium convoité du spectacle VS. Consani brillait dans un ensemble soutien-gorge et sous-vêtements assortis orné d’ailes d’oreiller gonflées en soie, tandis que Sampaio a troqué ses ailes classiques contre un grand nœud de vacances, assorti à son soutien-gorge noir étincelant et à sa jupe en perles.

Photo : ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Je veux dire, qu’y a-t-il d’autre à dire ? C’est CHER ! La superstar légendaire a donné vie à la salle avec une performance électrisante de ses tubes « Strong Enough » et « Believe ».

Photo : Dimitrios Kambouris/Getty Images pour Victoria’s Secret

Les invités et les téléspectateurs ont eu une surprise lorsque Bella Hadid a honoré le podium pendant la chanson finale de Cher, ornée d’une cape à plumes ombrées rouges avec des manches vertigineuses et une traîne dramatique. Le mannequin a clôturé la performance de Cher et ce qui était censé être la fin du spectacle…

Photo : Mike Coppola/Getty Images pour Victoria’s Secret

Mais ce n’était pas tout ! Parce qu’il n’y a pas de show VS sans la Top Model elle-même, Tyra Banks. Alors que la scène se dégageait, l’icône s’est élevée du sol et a farouchement donné le ton de la grande finale alors qu’elle défilait sur le podium dans un corset étincelant, des leggings scintillants et une cape métallique. Donnant pleinement son héros, le mannequin s’est pavané et a tournoyé tandis que le casting de 52 mannequins de cette année la suivait, disant adieu au public.

Photo : Craig Barritt/Getty Images pour Victoria’s Secret

Cardi B était peut-être en retard à la mode, mais le fait de manquer les premières arrivées sur le tapis a joué en sa faveur lorsqu’elle s’est dirigée vers le tapis rose après le spectacle et a été accueillie avec un fond de feux d’artifice roses.

