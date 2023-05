Faits saillants du couronnement : le roi Charles et la reine Camilla sont couronnés

Gardez une longueur d’avance sur la tendance de la mode et au-delà avec notre newsletter hebdomadaire gratuite Lifestyle Edit Gardez une longueur d’avance sur la tendance de la mode et au-delà avec notre newsletter hebdomadaire gratuite Lifestyle Edit

La Grande-Bretagne a couronné samedi son premier nouveau monarque du 21e siècle alors que le roi Charles III prêtait serment de devoir – « ne pas être servi, mais servir » – sept mois après la mort de sa mère. Sa femme Camilla a été couronnée reine.

Des acclamations, des cloches et des salves d’armes à feu dans tout le pays ont marqué le moment historique d’une cérémonie avec une ou deux touches modernes mais surtout de tradition – y compris une pluie persistante qui est tombée comme il y a 70 ans, en 1953.

Il y a eu quelques protestations et des critiques sur une poignée d’arrestations, mais la majorité écrasante du jour appartenait à Charles et à une nouvelle génération de membres de la famille royale alors qu’il devenait le 40e monarque couronné à l’abbaye de Westminster depuis Guillaume le Conquérant en 1066.

Le prince Harry est entré seul dans l’abbaye, derrière la princesse Eugénie et son mari, et s’est assis au troisième rang, avec le prince Andrew, dont l’arrivée a été huée, et d’autres membres de la famille royale sans travail. Aucun des deux princes n’a joué de rôle dans le service, et le duc de Sussex aurait pris l’avion pour la Californie immédiatement après.

Peu après midi, l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a placé la couronne de Saint-Édouard sur la tête de Charles, prenant plusieurs secondes pour la fixer. Charles a ensuite été oint d’huile sainte à l’abri des regards du public, protégé par un écran.

Une fanfare a été jouée et les cloches de l’abbaye ont sonné pendant deux minutes après le couronnement, avec des salves d’armes tirées de la Horse Guards Parade à proximité, de la tour de Londres et des stations de salut à travers le pays et des navires de guerre en mer.

L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby place soigneusement la couronne de Saint-Édouard sur la tête du roi Charles à l’abbaye de Westminster (PISCINE/AFP via Getty Images)

Des volées de coups de feu ont été entendues dans les châteaux de Hillsborough, Cardiff et Édimbourg, Stonehenge et le HMS Lancaster, qui avaient navigué vers le Soudan pour aider des citoyens britanniques et d’autres à échapper aux combats à Khartoum.

Un moment émouvant est venu lorsque le prince William a rendu l’hommage traditionnel, se penchant pour embrasser Charles sur la joue. « Merci, William, » répondit calmement le roi.

Ce fut ensuite au tour de Camilla, qui remua légèrement sur sa chaise et effleura sa frange alors que la couronne de la reine Mary était abaissée sur sa tête – un couronnement sans équivoque qui aurait à peine été imaginé il y a dix ans.

Le fils séparé du roi Charles, le prince Harry, a fait une silhouette solitaire lors de la cérémonie alors que l’épouse Meghan Markle est restée à la maison en Californie (Reuters)

« Le poids de la tâche qui vous est confiée aujourd’hui, Vos Majestés, n’est supportable que par l’esprit de Dieu, qui nous donne la force de donner notre vie aux autres », a déclaré M. Welby.

Charles a prononcé une prière du roi , la première fois qu’un monarque a parlé à Dieu à haute voix lors d’un couronnement, et il a prié pour être une « bénédiction » pour les personnes de « toutes croyances et convictions ».

Ce fut également une journée importante pour les jeunes membres de la famille royale; Le prince George était page d’honneur pour son grand-père et la princesse Charlotte, qui a eu huit ans cette semaine, portait un casque assorti à sa mère Kate, mais c’est encore une fois le prince Louis expressif qui a volé la vedette en faisant signe de sa voiture et en échouant à étouffer un bâillement.

Il y avait une légère touche moderne avec un Alleluia interprété par la chorale gospel de l’Ascension, mais beaucoup de musique traditionnelle, dont Zadok The Priest de Haendel, écrite pour le couronnement du roi George II en 1727.

Camilla ajuste ses cheveux sous le poids de la couronne alors qu’elle est proclamée reine par l’archevêque de Cantorbéry (PISCINE/AFP via Getty Images)

Les foules le long du parcours de la procession ont vu le roi et la reine nouvellement couronnés revenir au palais de Buckingham pour un salut de 4 000 soldats sur la pelouse.

Charles et Camilla sont ensuite apparus sur le balcon du palais de Buckingham pour regarder un défilé aérien réduit d’hélicoptères et des flèches rouges à travers la bruine, saluant des foules enthousiastes en dessous.

Il y a eu quelques manifestations contre les événements de la journée, notamment à Cardiff et à Glasgow où des milliers de personnes ont défilé en criant « pas mon roi! ».

A Londres, la police a arrêté des manifestants républicains dès 7 heures du matin. Un homme a été arrêté à St James’s Park par des agents qui ont déclaré que son mégaphone pourrait « effrayer les chevaux ».

(PENNSYLVANIE)

Nathan McGovern, porte-parole du groupe de campagne Republic, a décrit les arrestations comme « rien de moins qu’une répression totalitaire de la liberté d’expression et de toutes les formes de dissidence ».

A Londres, des milliers de fans royaux sont restés le long du parcours du cortège vers le palais de Buckingham malgré la pluie persistante.

Jenny Youldon, de Surrey, a dormi toute la nuit dans une chaise de camping. « »Nous n’avons pas beaucoup dormi. Il faisait un peu froid. Cela en valait la peine », a-t-elle déclaré.

« Les gens ont été vraiment adorables et serviables. Nous avons pu voir le roi couronné (sur grand écran). Quand tout le monde a chanté God Save The King, c’était très émouvant. C’était spécial de voir l’entraîneur. »

Jo Faulkner, qui était arrivé à 6 heures du matin, a déclaré : « Cela a été merveilleux toute la journée. Nous sommes venus ici pour le jubilé, nous sommes venus ici pour les funérailles et maintenant nous sommes ici. Ils étaient tous spéciaux de différentes manières. C’est formidable d’avoir une occasion heureuse.