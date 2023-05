Faits saillants du conseil régional – mai 2023

États financiers 2022

Le conseil régional et le conseil de district de l’hôpital régional ont approuvé les états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2022. L’approbation des états financiers de 2022 doit être terminée au plus tard le 15 mai de l’année suivante pour se conformer à la législation provinciale — article 167 de la charte communautaire.

Règlements de développement mis à jour

Le Conseil régional a approuvé un nouveau règlement sur les procédures d’aménagement, un règlement sur les frais et charges et un nouveau règlement sur la construction. Ces règlements ont été mis à jour à la suite de changements à la législation provinciale et visent à rendre plus efficace le développement de l’habitation.

Changement de nom EECO – Mission Creek

Le Conseil régional a approuvé le changement de nom du Centre d’éducation environnementale pour l’Okanagan (EECO) en « Centre d’éducation environnementale Robert Hobson pour l’Okanagan ». Au cours de ses deux décennies de carrière en tant que président du district régional, Robert a été un ardent défenseur de la création de parcs et de la protection de l’environnement. Un événement public de changement de nom est prévu pour le 9 juin 2023.

Demande de fonds communautaire de protection civile

La régie régionale a soutenu une demande au Fonds de préparation aux situations d’urgence de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique. Le financement soutiendrait un exercice de notification publique et de planification des itinéraires d’évacuation impliquant plusieurs organismes et se concentrant sur la planification préalable des itinéraires d’évacuation en cas d’urgence.

Prochaines réunions du conseil régional

Les réunions sont diffusées en direct et enregistrées – liens et instructions sur rdco.com/agenda

Jeudi 1er juin – 8 h 30

Jeudi 8 juin – Comité plénier 8 h 30

Rester informé

Inscrivez-vous sur rdco.com/subscribe pour recevoir des nouvelles et des informations personnalisées du district régional. Partagez vos réflexions et restez au courant des projets RDCO sur yoursay.rdco.com.