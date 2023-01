Faits saillants du championnat national des éliminatoires de football universitaire: TCU contre la Géorgie

Tout se résume à ceci!

Le championnat national des éliminatoires de football universitaire entre le n ° 3 TCU (13-1) et le n ° 1 invaincu Géorgie (14-0) débutera bientôt à Los Angeles – et nous vous couvrons de toute l’action du début à la fin.

Voici les faits saillants!

TCU contre la Géorgie

La mise en scène

Les champions nationaux en titre de Géorgie, une puissance de la SEC et NFL talent factory, n’a perdu qu’un seul match au cours des deux dernières saisons. Les Bulldogs cherchent à devenir les premiers champions à répétition depuis Alabama en 2011-12 et la première équipe de l’ère CFP à remporter des championnats nationaux consécutifs.

Les Dawgs sont dirigés par un natif de Géorgie Stetson Bennet – une des principales raisons pour lesquelles cette équipe a eu une infraction parmi les 10 meilleures au cours des deux dernières années. Bennett a 3 823 verges, 23 touchés et seulement sept interceptions cette saison. Il a le deuxième meilleur pourcentage de victoires en tant que quart partant de l’histoire de la SEC derrière Jay Barker de l’Alabama (1991-94).

D’autre part, vous avez TCU, une petite école selon les normes Power 5 hors du Grand 12 un programme auquel on pensait si peu à l’approche de la saison qu’il n’était pas seulement non classé, mais qu’il a été choisi pour terminer septième de sa propre conférence.

À la barre des Horned Frogs se trouve le finaliste de Heisman Max Dugan qui a lancé pour 3 546 verges, 32 touchés et seulement six interceptions cette saison avant le basculement de lundi.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

