Watford a obtenu une promotion en Premier League alors que le penalty d’Ismaila Sarr leur a valu une victoire 1-0 sur Millwall et retardé les célébrations du titre de Norwich.

Sarr est rentré chez lui après avoir été victime d’une faute de Billy Mitchell à la 11e minute et les Hornets ont tenu bon face à des intenses Millwall pression, avec le gardien Daniel Bachmann exceptionnel.

Les Canaries, déjà promus, battent QPR 3-1 pour garder cinq points d’avance sur Watford avec deux jeux à jouer.

L’arrière gauche Xavi Quintilla a donné Norwich une avance précoce et, trois minutes après que Lyndon Dykes ait eu un penalty sauvé par Tim Krul, l’arrière droit Max Aarons a porté le score à 2-0.

Dykes a réduit le déficit à la 71e minute, mais Emiliano Buendia a rétabli le coussin de deux buts à neuf minutes de la fin.

Brentford scellé une place de play-off et devancé les adversaires Bournemouth dans le tableau en tant que remplaçant Bryan Mbeumo a marqué le seul but.

















Les Bees ont fait expulser le capitaine Pontus Jansson au début de la seconde période, tandis qu’Ivan Toney a fait un gaspillage inhabituel, mais Mbeumo a quitté le banc et n’a eu besoin que de deux minutes pour sortir de l’impasse.

Deux points couvrent les quatre places de barrage après Barnsley battre Rotherham 1-0 grâce au premier but controversé de Carlton Morris.

L’attaquant a marqué d’un coin quand il a semblé gêner le gardien de but alors qu’il sautait pour se connecter avec le ballon.

Swansea peuvent se garantir des places de barrage pour eux-mêmes, Bournemouth et Barnsley en évitant la défaite contre En train de lire le dimanche.

















À l’autre bout de la table, Wycombela relégation a été presque confirmée après une défaite 2-1 à Cardiff.

La pénalité de Joe Jacobson a été prise en sandwich par le doublé de Kieffer Moore pour laisser les Wanderers à six points de la sécurité avec deux matchs à jouer et nécessitant un swing de 13 buts.

Qu’ils soient encore mathématiquement là-dedans, c’est à cause de Derbyla défaite 2-1 à domicile Birmingham. Colin Kazim-Richards a donné l’avantage aux Rams, mais le double de Lukas Jutkiewicz a assuré la survie de Birmingham et a laissé l’équipe de Wayne Rooney à seulement quatre points d’avance sur Rotherham, qui a deux matchs en main.

















Sheffield mercredi sont également à quatre points de retard, sans le réconfort des matchs en main, après avoir perdu 3-1 à Middlesbrough. Le premier match de Yannick Bolasie a été annulé par la pénalité de Josh Windass, mais Josh Coburn et Duncan Watmore ont assuré la victoire à Boro.

Adam Armstrong a réussi un triplé en tant que Blackburn démoli Huddersfield 5-2. Le meilleur tireur de Blackburn est passé à 24 buts en championnat pour la saison et Ben Brereton et Sam Gallagher ont également marqué, le but contre son camp de Ryan Nyambe et la frappe de Josh Koroma ne faisant que consoler les Terriers qui sont toujours à portée de Rotherham.

Penalty obtenu par Alan Browne Preston une victoire 1-0 à Coventry, tandis que Forêt de Nottingham et Alimenter a dessiné 1-1.