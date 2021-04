Bournemouth s’est hissé au troisième rang du championnat Sky Bet avec une septième victoire consécutive en championnat alors qu’ils balayaient Millwall 4-1 à The Den.

Les Cherries, qui ont gagné aux leaders de Norwich samedi soir pour amortir la fête de promotion des Canaries, sont passés par Philip Billing à la 16e minute.

L’attaquant néerlandais Arnaut Danjuma a tiré à domicile une seconde juste avant la demi-heure et le milieu de terrain du Pays de Galles David Brooks a ajouté un troisième peu de temps avant la pause.

Jed Wallace a ramené un but pour les Lions au début de la seconde période, mais Dominic Solanke a marqué Bournemouthest quatrième à la 67e minute.

L’équipe en forme de Jonathan Woodgate a déplacé huit points derrière Watford, deuxième, et est un devant Swansea.

A l’autre bout de la table, club du bas Wycombe a remporté une victoire spectaculaire 2-1 Bristol City à Adams Park avec une pénalité de temps d’arrêt – remporté par le gardien David Stockdale.

















2:04



Temps forts du match de championnat Sky Bet entre Millwall et Bournemouth



Les visiteurs avaient pris les devants à la 28e minute grâce à un entraînement incliné de Tyreeq Bakinson.

Uche Ikpeazu, cependant, a égalisé avec une tête à bout portant à la 66e minute.

Juste au moment où le match semblait se diriger vers un match nul, Stockdale est monté pour un corner dans le temps additionnel, et son tir a été géré par Kasey Palmer pour concéder un coup de pied.

Adebayo Akinfenwa est resté calme pour inscrire son premier but au championnat – et garder vivant les espoirs minces des Chairboys de battre le drop, maintenant à six points de sécurité avec trois matchs à jouer.

Rotherham, cependant, ont vu leurs espoirs de survie prendre un autre coup alors qu’ils étaient battus 2-1 à domicile par Middlesbrough après avoir joué la majeure partie du match avec seulement 10 hommes.

Angus MacDonald a dirigé les Millers devant un corner à la troisième minute, mais le milieu de terrain Matt Crooks a vu rouge après avoir frappé à Grant Hall.

















1:55



Faits saillants du match de championnat entre Huddersfield et Barnsley



Boro a égalisé à la 33e minute grâce à George Saville, Chuba Akpom complétant le redressement au début de la seconde période alors que l’équipe de Neil Warnock a mis fin à une série de cinq matches sans victoire.

Forêt de Nottingham a arraché un nul 1-1 à Birmingham avec une pénalité à la neuvième minute du temps d’arrêt.

Un but de Marc Roberts au début de la seconde période avait semblé suffisant pour voir les Bleus poursuivre leur résurgence sous le nouveau patron Lee Bowyer.

Cependant, à quelques secondes de la fin, Scott McKenna a été victime d’une faute dans la surface et Lewis Grabban s’est converti du point de penalty.

Un but tardif de Viktor Gyokeres a aidé Coventry gagner 3-2 à Alimenter.

Tyler Walker a mis les Sky Blues en tête peu de temps avant la mi-temps, mais Jacob Brown a égalisé avec une frappe féroce juste avant l’heure.

















2:04



Faits saillants du match de championnat Sky Bet entre Wycombe et Bristol City



Maxime Biamou avait de nouveau Coventry devant à la 68e minute, seulement pour le milieu de terrain des Potters Sam Clucas pour niveler rapidement les choses à nouveau.

À 12 minutes de la fin, Gyokeres s’est éloigné sur la gauche et a coupé à l’intérieur pour faire un tir bas devant Angus Gunn.

Barnsley a maintenu sa poussée en play-off avec une victoire 1-0 à Huddersfield, où l’Américain Daryl Dike a brisé l’impasse à la 65e minute avec un effort acrobatique.

En train de lire, cependant, ont vu leurs propres espoirs de se classer parmi les six premiers encore entamés après avoir été tenus à un match nul et vierge à Luton.