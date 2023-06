Faits saillants du championnat de la division nord de l’USFL: les Maulers remportent un thriller

Le 2023 USFL la saison régulière est dans les livres, et avec cela vient une action d’après-saison très attendue.

Samedi, la Division Nord a occupé le devant de la scène en grand, avec le Maulers de Pittsburgh survivre à la Panthères du Michigan 31-27 dans un thriller en prolongation. Après une première mi-temps à faible score, après laquelle les Maulers détenaient une avance de 10-3, les choses se sont accélérées en seconde mi-temps. Les équipes se sont combinées pour 27 points au quatrième quart seulement, avant que Pittsburgh ne l’emporte finalement.

Les Maulers avanceront pour affronter le champion de la division sud – soit le Étalons de Birmingham (8-2) ou le Casseurs de la Nouvelle-Orléans (7-3) – dans le match pour le titre le samedi 1er juillet à 20 h HE à Canton, Ohio.

Voici les meilleurs moments !

FINALE : Pittsburgh Maulers 31, Michigan Panthers 27, OT

Besoin d’une seule main

Le Michigan est entré dans la zone rouge lors de sa première possession grâce à une réception habile du porteur de ballon Stevie Scott III.

En troisième et 10 sur la ligne des 35 verges des Maulers, la passe du quart-arrière EJ Perry a été lancée un peu devant Scott, mais ce dernier l’a enroulée d’une main et a ensuite échappé à une série de tentatives de plaquage pour un ramassage de 30 verges. . Cela dit, les Panthers se sont ensuite contentés d’un panier de 23 verges du botteur Cole Murphy.

3 points en retour

Pittsburgh a répondu au tir à 3 points du Michigan avec son propre tir au panier, alors que le botteur Chris Blewitt s’est connecté sur un panier de 45 verges pour les Maulers. Les deux équipes étaient à égalité à trois chacune à la fin du premier quart-temps.

Balle lâche !

Le porteur de ballon des Panthers Reggie Corbin a été dépouillé par le joueur de ligne défensive des Maulers Olive Sagapolu, et le plaqueur défensif Terry Beckner Jr. a récupéré l’échappé à la ligne des 13 verges des Panthers.

Après avoir tiré une infraction de zone neutre sur la sécurité des Panthers Warren Saba sur le quatrième et le premier de la possession en cours, Garrett Groshek a couru dans un score de 2 verges pour les Maulers.

Tu vas en bas

Le Michigan est allé trois fois après le touché de Pittsburgh. Ensuite, les Maulers sont entrés dans le territoire des Panthers, mais le secondeur Frank Ginda a mis fin à l’entraînement avec un troisième sac du quart Troy Williams.

Un autre échappé

Après que l’ailier serré des Panthers Cole Hikutini ait récupéré le premier essai, le demi défensif des Maulers Mark Gilbert a forcé un échappé et le secondeur Kyahva Tezino a récupéré le ballon perdu. Les Maulers ont cependant été incapables de transformer le chiffre d’affaires en points.

Retour dans l’autre sens – encore une fois

Lors du deuxième jeu de l’entraînement qui a suivi, Perry a été intercepté par la sécurité des Maulers Arnold Tarpley III. Pittsburgh a retourné le ballon sur trois de ses quatre derniers entraînements en première mi-temps.

Peu de temps après l’interception, Williams a frappé le receveur large Isiah Hennie, qui a tonné à travers la défense du Michigan pour un gain de 41 verges. Cela dit, le panier de 28 verges de Blewitt a été bloqué par Noah Dawkins plus tard dans le trajet, et Pittsburgh a pris une avance de 10-3 à la mi-temps.

Match nul!

Pittsburgh a renversé la vapeur sur le territoire du Michigan, puis ce dernier a égalisé le score.

Perry a frappé le receveur large Trey Quinn et Hikutini pour une paire de passes complétées qui se sont combinées pour 48 verges et ont placé les Panthers dans la zone rouge. Un jeu plus tard, Perry a couru dans un touché de 6 verges.

Changement de piste

Après avoir forcé Pittsburgh à trois et un retrait, le Michigan a pris sa première avance du match.

Lors du premier jeu de l’entraînement qui a suivi, Perry a déchargé sur une balle profonde au receveur large Marcus Simms, qui est resté debout après avoir capté la prise pour un touché de 72 verges. Les Panthers menaient 17-10 à la fin du troisième quart.

Attaché à nouveau

Une paire de fautes personnelles sur Josh Butler et Breeland Speaks du Michigan a aidé un éventuel touché pour Pittsburgh.

En cours de route, Williams a frappé Ishmael Hyman pour un achèvement de 14 verges, le receveur large embrassant le contact à la fin du jeu. Au huitième jeu de l’entraînement, Bailey Gaither a reçu l’appel en fuite pour le score de 4 verges.

Occasion manquée

Pittsburgh n’a pas réussi à convertir une fausse course de botté de dégagement sur la quatrième et la première de la ligne de 48 verges du Michigan. Cela dit, Murphy a raté plus tard un panier de 53 verges pour les Panthers.

ÉNORME coup de pied !

Blewitt a réussi un panier de 59 verges avec 3:21 à faire au quatrième quart, donnant aux Maulers une avance de 20-17.

ALLEZ-Y TD

Les Panthers ont repris la tête lors du troisième jeu du drive qui a suivi lorsque Perry a frappé Quinn pour un touché de 55 verges.

LES MAULERS REPRENNENT L’AVANCE

Tyree Robinson du Michigan a été sanctionné pour une faute personnelle au coup d’envoi, plaçant le ballon sur la ligne des 49 mètres de Pittsburgh. Williams a envoyé le ballon à Groshek, qui a ramassé 25 verges. Plus tard dans l’entraînement, le demi de coin Josh Butler a été appelé pour interférence de passe, plaçant les Maulers dans la zone rouge. Williams a ensuite frappé Hennie pour un ramassage de 14 verges. À la fin, Williams a frappé Hyman pour le touché avec 39 secondes à jouer au quatrième quart.

NOUS AVONS OT

Le Michigan est entré dans la gamme des buts sur le terrain pour Murphy, qui s’est connecté sur un 47 verges pour envoyer le match en prolongation.

Les Maulers gagnent !

Williams a frappé Mason Stokke pour le score de Pittsburgh dans la première prolongation, suivi de Scott tâtonnant le ballon entrant dans la zone des buts pour une tentative infructueuse du Michigan. Dans la deuxième prolongation, Williams a inscrit un score pour les Maulers, qui a été suivi par la passe de Perry qui a été battue sur la ligne, mettant fin au match.

La mise en scène

La défense la mieux classée des Maulers, qui n’accorde que 257,4 verges par match, devra faire face à une tâche difficile contre le EJ Perry -mené Panthers. Pittsburgh a commencé la saison 1-3 mais est allé 3-3 dans la séquence, terminant la saison régulière premier pour les ruptures de passes (53) et les plats à emporter (21), et deuxième pour les points accordés (17,2) par match.

Tout comme Pittsburgh, le Michigan est mené par sa défense. Les Panthers mènent l’USFL en échappés forcés (huit) et ont 19 plats à emporter sur l’année. Secondeur vedette Franck Ginda a mené la ligue en plaqués combinés avec 104, tandis que son coéquipier Breeland parle a mené la ligue avec neuf sacs. Les deux ont remporté les honneurs All-USFL.

Les chiffres d’affaires seront déterminants dans celui-ci. Les Maulers l’ont retourné 12 fois au plus bas de la ligue au cours de la saison régulière tandis que les Panthers l’ont abandonné 17 fois.

