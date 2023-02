Faits saillants du basketball universitaire: le n ° 21 UCONN affronte le n ° 23 Creighton

Basket-ball universitaire masculin occupe le devant de la scène samedi – et nous vous avons couvert de toute l’action !

Pour commencer la journée, St. John’s a bouleversé le n ° 20 Providence au Madison Square Garden et le n ° 10 Marquette a dominé Georgetown

Maintenant, une grande bataille du Big East se prépare entre le n ° 21 UConn et le n ° 23 Creighton à Omaha, Nebraska. Pendant ce temps, une confrontation Big Ten entre le n ° 24 Rutgers et l’Illinois se déroule sur FS1, suivie d’un affrontement entre l’UNLV et le n ° 25 de l’État de San Diego dans le Mountain West (16 h HE, FOX).

Voici les meilleurs jeux !

N ° 21 UConn au n ° 23 Creighton

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

FINALE : St. John’s 73, n° 20 Providence 68

Tranchez-les et coupez-les en dés

Il n’y a pas beaucoup de trous dans le match de l’attaquant de 6’7 Bryce Hopkins. C’est pourquoi l’entraîneur Ed Cooley a déclaré que “le ciel est la limite” pour lui. Il a montré sa capacité de tir à 3 points dès le début pour garder les frères près de leur adversaire.

Deux mains pour la sécurité

Providence n’est cependant pas resté proche longtemps, car le Red Storm a utilisé sa marque de défense de la presse pour se construire un avantage de 25-9. Et leur défense s’est transformée en attaque sans heurt, comme en témoigne ce jam à deux mains de Drissa Traoré.

Pièce à conviction B : Ce sou astucieux de Posh Alexander à AJ Storr.

Vision de la cour

Posh Alexander est considéré comme l’un des meilleurs meneurs du Grand Est. Le garde junior a montré pourquoi les analystes ont été ravis de sa vision de ce jeu, trouvant Joel Soriano dans la voie pour une mauvaise finition.

FINALE : N°10 Marquette 89, Georgetown 75

Haut haut, bas dur

Les Golden Eagles n’auraient pas pu rêver d’un meilleur départ pour celui-ci. Ils avaient la touche Midas en première mi-temps, et Ben Gold a transformé la jante en or lorsqu’il a jeté ce cliquetis de jante pour donner à Marquette une avance à deux chiffres.

Pulvériser

Lefty Kam Jones est ce qu’on appellerait un “seau”. Il a récolté des points toute la saison, et ce rapide catch-and-shoot 3 a ajouté à son total croissant.

Quelle passe !

Georgetown a commencé à réduire l’écart à la fin de la première mi-temps, et l’a fait avec de grands jeux d’élan comme cette merveilleuse trouvaille d’alley-oop.

En plus la faute !

Après être entré dans la mi-temps 12, Marquette a commencé la deuxième sur une course de 17-8 et a continué à dominer les Hoyas avec des finitions difficiles comme celle-ci.

À VENIR :

N ° 24 Rutgers à Illinois (14 h HE, FS1)

UNLV au n ° 25 de l’État de San Diego (16 h HE, FOX)

En savoir plus:

Les meilleures histoires de FOX Sports :

& ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; nbsp; & ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; ampli; nbsp;