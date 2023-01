Faits saillants du basketball universitaire: Caitlin Clark déclenche la victoire de l’Iowa sur FOX

C’est un grand jour de cerceaux universitaires samedi sur FOX !

Une confrontation de basket-ball féminin Big Ten entre le Nebraska et le n ° 10 de l’Iowa à Carver-Hawkeye Arena, avec la star Caitlin Clark marquant 33 points pour mener les Hawkeyes à la victoire.

Ensuite, le basketball universitaire masculin occupe le devant de la scène sur FOX, alors que l’Illinois affronte le Wisconsin. Plus tard, Washington accueille l’Arizona n ° 6 (17 h 30 HE) et l’État de l’Ohio affronte l’Indiana (20 h HE) pour clôturer la soirée.

Tout cela s’ajoute à une journée de rêve pour les accros du cerceau, car il y aura des candidats All-America à leur meilleur, les 10 meilleures équipes faisant travailler leurs muscles et d’autres cherchant à étoffer leur CV de tournoi NCAA.

Voici les meilleurs jeux !

Illinois au Wisconsin

Recul de Bobby Jack

Matthew Mayer est connu pour son efficacité au tir, et il a montré exactement pourquoi dès le début pour le Fighting Illini, créant de l’espace avec un recul astucieux et renversant le 3.

FINALE : Iowa 80, Nebraska 76

Préparer le terrain pour le spectacle de Caitlin Clark

Des yeux de faucon La superstar et All-American unanime Caitlin Clark est incontournable à la télé. Troisième meilleure marqueuse du pays avec 26,8 points par match, la junior vient de terminer le huitième triple-double de sa carrière – une classe de maître de 28 points, 15 passes décisives et 10 rebonds alors que l’Iowa a remis au n ° 2 Ohio State son premier défaite de la saison.

Ne me laisse pas ouvert

N’importe quel espace est trop d’espace pour Clark, et quand elle a le temps de se préparer, c’est souvent une mauvaise nouvelle pour les défenses adverses. Elle a fait payer le D des Cornhuskers du coin pour faire entrer Iowa sur le tableau à mi-chemin du premier.

Entrez dedans !

Les Hawkeyes ont commencé lentement, mais il ne faut pas longtemps à Clark pour démarrer, et elle a commencé à le verser dans la seconde. Cette transition pull-up 3 n’était qu’une petite partie de son barrage de 16 points en première mi-temps, qui a donné aux Hawkeyes une avance de 41-30 à la pause.

Des tireurs partout

Clark n’est pas le seul à pouvoir le vaporiser pour les Hawkeyes. Gabbie Marshall a ramené un trey à la maison après un mouvement de balle stellaire pour augmenter l’avance de l’Iowa.

Clark a poursuivi sa démonstration de tir sans effort en route vers 33 points. Elle a ajouté 12 planches et neuf passes décisives dans la victoire cruciale de la conférence.

À VENIR SUR FOX :

N ° 6 Arizona à Washington (17 h 30 HE)

État de l’Ohio à l’Indiana (20 h HE)

