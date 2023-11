Faits saillants des Wildcats du Kentucky, MVP et réactions sur Twitter contre les Aggies de l’État du Nouveau-Mexique

La saison de basket-ball universitaire est enfin là, puisque les Wildcats du Kentucky étaient à la Rupp Arena pour le match d’ouverture de la saison régulière contre l’État du Nouveau-Mexique.







Au début, il était évident que cette équipe du Kentucky allait être amusante à regarder pendant qu’elle la poursuivait défensivement et volait de haut en bas du terrain.

Le Kentucky a utilisé un solide effort défensif pour prendre rapidement une avance de 10-6 lors du premier temps mort médiatique de la saison.

L’État du Nouveau-Mexique n’allait cependant pas disparaître, car ils continuaient à riposter lorsque les Cats faisaient une course, et avec un peu moins de 10 minutes à jouer dans la mi-temps, c’était un match de 20-15.

Ensuite, Reed Sheppard est entré dans le match et a déclenché le Kentucky des deux côtés du terrain.

Sheppard a réussi un vol qui a conduit à un dunk rapide pour ses premiers points en tant que Wildcat. Il a ensuite réalisé son deuxième vol qui s’est terminé par un revers de Jordan Burks pour porter le score à 27-20.

Après avoir réussi trois lancers francs, un défenseur est passé sous l’écran et Sheppard a réussi un trois pour porter le score à 35-24.

Après les 20 premières minutes de la saison régulière, les Cats détenaient une avance de 37-29 sur les Aggies.

La seconde mi-temps a bien démarré pour les Cats, puisqu’ils ont dominé les Aggies 11-4 dès le début pour prendre une avance de 48-33.

Le Kentucky a profité de cet élan pour maintenir son avance, et avec un peu moins de 12 minutes à jouer, c’était un match de 54-35.

Au moment du temps mort des médias des moins de huit ans, les Cats roulaient alors que l’avance passait à 65-44.

Tout au long de la séquence, les Cats ont continué à exécuter des deux côtés du terrain et ont réussi à remporter une victoire éclatante de 86-46 lors de l’ouverture de la saison. Le Kentucky a terminé le match sur une séquence de 17-0 et a dominé les Aggies 49-17 en seconde période.

MVP

Je pense qu’il est prudent de dire qu’après ce que nous avons vu cet été, nous savions que Reed Sheppard serait important pour cette équipe.

Cependant, je ne pense pas que beaucoup s’attendaient à ce qu’il brille aussi tôt qu’il l’a fait, et lundi soir, il a été phénoménal, faisant de lui le premier MVP de la saison.

Dans sa première moitié officielle de basket-ball universitaire, Sheppard a récolté huit points, trois rebonds, deux interceptions, une passe décisive et un blocage en tirant aux 2/3 depuis le terrain et aux 3/3 depuis la ligne des lancers francs.

Le deuxième pour Sheppard a continué à être impressionnant car il le poursuivait défensivement et rendait la vie difficile aux adversaires. Il a en fait été nommé joueur défensif du match du UK Postgame Show par Goose Givens pour vous donner une idée de l’ampleur de son impact.

Offensivement, Sheppard fait bouger les choses avec son QI de basket-ball élevé et sa très bonne vision du terrain. Il a terminé le match avec 12 points, cinq rebonds, deux passes décisives, deux interceptions et deux blocs en tirant à 4/6 depuis le terrain, 1/2 sur trois et 3/3 depuis la ligne des lancers francs.

Le n°15 en blanc méritera une tonne de minutes pour cette équipe cette saison.

Points forts

