Faits saillants des Tony Awards : les grands gagnants, les perdants, les moments clés

NEW YORK –

Pas de scénario ? Aucun problème!

Il y avait beaucoup d’incertitude dans la perspective des Tony Awards de cette année, qui à un moment donné semblaient peu susceptibles de se produire en raison de la grève en cours de l’écrivain hollywoodien.

Mais la cérémonie s’est déroulée sans anicroche dimanche soir. L’événement était sans scénario, pour honorer un compromis avec des écrivains frappants, mais regorgeait de performances animées à Broadway, suscitant les acclamations bruyantes d’un public clairement ravi d’être là.

Ce fut une nuit de triomphe pour la comédie musicale à petite échelle mais au grand cœur « Kimberly Akimbo », sur une adolescente atteinte d’une maladie vieillissante rare, mais aussi une nuit remarquable pour son inclusion : deux interprètes non binaires sont entrés dans l’histoire en remportant leurs catégories d’acteur .

La cérémonie a également effleuré le spectre de l’antisémitisme dans des endroits très différents : l’Europe de la Seconde Guerre mondiale, avec le meilleur jeu « Leopoldstadt », et l’Amérique du début du XXe siècle, avec « Parade », le meilleur renouveau musical.

En fin de compte, le manque de plaisanteries scénarisées n’a pas beaucoup freiné la procédure, et il n’est pas étonnant que les gens de Broadway soient formés à l’improvisation. Et bien sûr, il y avait plus de place pour le chant et la danse – y compris des spectacles actuels non en compétition – et personne ne s’en plaignait.

Oh, et le spectacle s’est terminé juste à temps.

Oscars, écoutez-vous?

Quelques moments clés de la soirée :

BROADWAY SE DIRIGE DANS LE CENTRE-VILLE

Il n’y a pas que la grève des scénaristes qui a fait une soirée différente. Le lieu était nouveau aussi. C’était sur Broadway, oui, mais à des kilomètres du quartier des théâtres. La cérémonie a eu lieu, pour la première fois, dans les quartiers chics de Washington Heights, dans le United Palace orné et doré, un ancien cinéma décoré de manière extravagante rempli de lustres, de tapis et de colonnes majestueuses. « Merci d’être venu uptown – jamais dans mes rêves les plus fous », a plaisanté Lin-Manuel Miranda, qui a aidé à organiser des événements sur le lieu du quartier où il a mis son « In the Heights ». L’afterparty a eu lieu dans des tentes à l’extérieur du bâtiment au lieu des festivités habituelles dans les salles de restauration chics de l’hôtel Plaza près de Central Park.

UNE PAGE BLANCHE MAIS UNE NUIT PLEINE

Ariana DeBose, lauréate d’un Oscar et vedette de Broadway, animatrice pour la deuxième année consécutive, s’est immédiatement adressée à l’éléphant dans la salle. S’adressant au public avant le début de la télédiffusion, elle a expliqué que rien ne serait scénarisé et a dit aux gagnants que les seuls mots qu’ils verraient sur les téléprompteurs seraient « concluez s’il vous plaît ». Lorsque l’émission principale a commencé, elle est apparue devant la caméra en train de lire un script de Tony, mais les pages étaient vierges. Ainsi, au lieu de mots, DeBose et d’autres ont parlé avec leurs mouvements de danse, faisant un numéro cuivré dans le grand hall, les escaliers et les allées du théâtre, avec des sauts défiant la gravité. Par la suite, DeBose a averti quiconque aurait pu penser que l’année dernière était « déséquilibré » de « boucler sa ceinture! » DeBose, qui a joué dans la distribution originale de « Hamilton » et a remporté un Oscar pour « West Side Story », a également expliqué avec passion pourquoi les Tonys sont si cruciaux pour la survie économique de Broadway, ainsi que pour les productions en tournée à travers le pays.

UN RAPPEL OPPORTUN SUR L’ANTISÉMITISME EN EUROPE

Une des premières récompenses a rappelé les horreurs de l’antisémitisme. Brandon Uranowitz de « Leopoldstadt », la pièce de théâtre de Tom Stoppard sur une famille juive à Vienne, a remercié le célèbre dramaturge « d’avoir écrit une pièce sur l’identité juive et l’antisémitisme et la fausse promesse d’assimilation », et a noté ses ancêtres, « dont beaucoup ont pas sortir de Pologne, merci aussi. » Uranowitz, qui a remporté le prix d’acteur vedette dans une pièce de théâtre, a ajouté une note humoristique disant que la chose qu’il voulait le plus dans la vie était de rembourser ses parents pour les sacrifices qu’ils avaient faits pour lui – seulement il ne pouvait pas, car il travaille dans le théâtre.

ET EN AMÉRIQUE

« Leopoldstadt » a remporté le prix de la meilleure pièce, tandis que la meilleure renaissance musicale est allée à une autre œuvre brûlante sur l’antisémitisme : « Parade », avec Ben Platt dans le rôle de Leo Frank, un homme juif qui a été lynché en 1915 en Géorgie. Dans son discours d’acceptation du meilleur réalisateur, Michael Arden a évoqué les thèmes sombres de la pièce, notant: « Nous devons lutter contre cela. C’est tellement, tellement important, sinon nous sommes condamnés à répéter les horreurs de notre histoire. » Mais il a ajouté sa propre histoire sur la façon dont, en grandissant, il avait souvent été appelé le « mot F », faisant référence à une insulte homophobe. Il a ensuite remporté certaines des acclamations les plus bruyantes de la nuit lorsqu’il a triomphalement récupéré l’insulte tout en soulignant qu’il avait maintenant un Tony.

« JE NE DEVRAIS PAS ÊTRE ICI »

Ce fut un moment émouvant quand Alex Newell de « Shucked » est devenu le premier acteur non binaire à remporter un Tony, remportant le prix du meilleur acteur vedette dans une comédie musicale. Newell, également connu pour « The Glee Project », a remercié sa famille proche pour son amour et son soutien, puis s’est adressé au monde extérieur : « Merci de m’avoir vu, Broadway. Je ne devrais pas être ici en tant que queer, non binaire, gros, Noir , petit bébé du Massachusetts. Et à tous ceux qui pensent qu’ils ne peuvent pas le faire, je vais te regarder en face et te dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Comme les Oscars, les Tonys n’ont que des catégories sexuées pour les interprètes.

« CECI EST POUR VOUS »

J. Harrison Ghee a été le deuxième acteur non binaire de la soirée à entrer dans l’histoire, remportant le prix du meilleur acteur dans une comédie musicale pour son rôle dans « Some Like It Hot », basé sur le film classique de 1959, en tant que musicien masculin fuyant la foule déguisé en tant que femme dans ce qui devient un voyage de découverte sur le genre. (Le rôle du film impliquait un déguisement, mais pas de découverte.) Ghee a déclaré qu’ils avaient été élevés pour utiliser leurs dons non pas pour eux-mêmes, mais pour aider les autres. « Pour chaque être humain trans, non conforme au genre et non binaire à qui on a déjà dit que vous ne pouviez pas être vu, c’est pour vous », a déclaré Ghee, tapotant le Tony pour l’accentuer.

LEA MICHELE OBTIENT SON MOMENT TONY

Pas pour mélanger les métaphores du spectacle ou quoi que ce soit, mais Lea Michele n’était pas sur le point de gâcher son coup. La star de « Funny Girl » n’était pas éligible pour un Tony pour cette émission car elle n’était pas à l’origine du rôle. Mais Michele, qui a renversé la fortune de la production de 2022, est considérée par beaucoup comme l’ultime Fanny Brice, et son interprétation magnifiquement ceinturée de « Don’t Rain On My Parade » – en fait la deuxième fois qu’elle l’a interprétée au Tonys, le premier en 2010, n’a certainement pas déçu.

L’HEURE DE LA FÊTE

La plupart des participants de Tony ont passé cinq bonnes heures au United Palace, et la salle est devenue plutôt chaude. Les gens étaient donc heureux de sortir pour l’afterparty. Les invités ont grignoté du ceviche, des mangues sur des bâtonnets et des mini-sandwichs cubains, et ont siroté des cocktails spécialement conçus. Ghee était une star claire de la fête, dominant la plupart des invités – au sens propre et figuré – alors qu’ils serraient leur Tony et acceptaient leurs bons vœux ou acceptaient des selfies. Ghee a également discuté avec le lauréat de l’année dernière du même prix, Myles Frost, qui a joué Michael Jackson dans « MJ ». Interrogé sur leur principal plat à emporter de la nuit, Ghee a répondu: « Notre industrie évolue! Nous effaçons les étiquettes, les frontières et les limites. » L’acteur portait un ensemble personnalisé bleu vif du designer du Bronx, Jerome LaMaar, avec un tour de cou de bijoux scintillants. « Lorsque vous le faites sur mesure, vous pouvez vraiment faire quelque chose », ont-ils plaisanté.