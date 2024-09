Faits saillants des recrues des Canadiens : Hutson et Engstrom brillent

Les Canadiens de Montréal recevaient les Maple Leafs de Toronto samedi après-midi, première étape d’une série de matchs consécutifs qui clôtureront le camp des recrues de l’équipe.

Avant le début du match, les Canadiens ont annoncé que Logan Mailloux agirait comme capitaine, avec Sean Farrell et Riley Kidney comme substituts. Il faut noter que Quentin Miller, le seul gardien repêché au camp, n’a pas joué puisqu’il souffre toujours d’une blessure à l’épaule qui nécessitera une intervention chirurgicale. Le seul changement apporté à l’alignement projeté est que Filip Mesar occupera le poste d’ailier plutôt que celui de centre de deuxième trio.

Les Leafs s’en sortiront avec une victoire en tirs de barrage 4-3, mais il reste encore beaucoup de faits saillants des Canadiens à aborder, alors plongeons-nous dedans !

Combat en début d’après-midi

Il y avait beaucoup de rouille en jeu dans les premières minutes du match, particulièrement en ce qui concerne le jeu d’Adam Engstrom et David Reinbacher sur la deuxième paire. Florian Xhekaj a décidé de donner un peu plus de temps à son équipe pour gérer la nervosité en engageant quelques bagarres avec l’espoir des Leafs Ryan McCleary.

Florian Xhekaj lance des bombes pic.twitter.com/9IMIzYHSch — Matt Drake (@DrakeMT) 14 septembre 2024

Bien que la plus grande partie de l’attention ce week-end sera portée sur Mailloux, Hutson et Reinbacher, nous ne pouvons pas oublier qu’Adam Engstrom a près de 120 matchs d’expérience au hockey professionnel à son actif. Ce n’est pas une expérience nord-américaine, mais nous serions stupides d’ignorer qu’il est probablement le plus brillant des espoirs défensifs des « quatre grands » du camp. Son coup de patin, en particulier, est d’élite, comme nous l’avons vu lorsqu’il a ouvert la marque pour les Canadiens. Félicitations à Justin Larose et Charles Savoie pour avoir préparé le jeu.

Adam Engstrom, l’un des espoirs les plus sous-estimés des Canadiens, égalise le match. #AllezHabsAllez pic.twitter.com/FJk2uYyUzk — Marc Dumont (@MarcPDumont) 14 septembre 2024

Le deuxième but des Canadiens a été inscrit par Tyler Thorpe, choix de cinquième ronde (2024), qui a marqué grâce à un superbe tir sur réception préparé par Riley Kidney et Lane Hutson. Je ne veux pas trop féliciter Hutson, car j’ai l’impression que nous atteignons un point où l’engouement devient incontrôlable, mais il ne fait aucun doute qu’il a été le catalyseur du but, car il a maintenu le jeu en vie assez longtemps pour épuiser les défenseurs des Leafs.

Lane Hutson à Riley Kidney à Tyler Thorpe. Beau but des recrues des Canadiens. #AllezHabsAllez pic.twitter.com/hp236eG1AN — Marc Dumont (@MarcPDumont) 14 septembre 2024

Peu de temps après, le joueur le plus utile de la Coupe Memorial, Owen Beck, a permis aux Canadiens de se rendre au deuxième entracte à égalité avec les Leafs. Ce n’était pas le meilleur tir, ni une démonstration de qualité du gardien de but, mais les bons joueurs trouvent la glace libre en zone offensive, et les meilleurs joueurs trouvent des voies de tir dans de telles situations. Beck a fait les deux.

Owen Beck place la rondelle au fond du filet et de bonnes choses se produisent. Le joueur le plus utile de la Coupe Memorial égalise le score pour les Canadiens. #AllezHabsAllez pic.twitter.com/IcSefntuVC — Marc Dumont (@MarcPDumont) 14 septembre 2024

Les Canadiens de Montréal en bref

Puisqu’il s’agit d’un match pour débutants, nous prendrons les résultats avec un grain de sel, mais cela ne nous empêche pas de discuter du potentiel et de la croissance individuelle des principaux espoirs des Canadiens.

Le point le plus évident à retenir du match de samedi a été l’excellent jeu de Hutson. Les choses deviendront beaucoup plus difficiles pour le meilleur espoir s’il entame la saison dans la LNH, et cela viendra avec une période d’acclimatation, mais il était clair que Hutson était le meilleur joueur sur la glace contre les Leafs.

Voici le changement complet et l’assistance de Hutson. C’est juste lui qui prend le contrôle du jeu. pic.twitter.com/gFtxKGTLd5 — Matt Drake (@DrakeMT) 14 septembre 2024

Son penchant à créer du temps et de l’espace pour ses coéquipiers devrait lui permettre de réaliser de grandes choses en avantage numérique, mais nous ne devrions pas sous-estimer son impact en jeu à forces égales. Il possède le maniement de la rondelle d’élite et la vision de jeu à forces égales nécessaires pour mener le jeu chaque fois que l’occasion se présente.

Mesdames et messieurs, Lane Hutson : pic.twitter.com/tX9zdF9Ffn — Marc Dumont (@MarcPDumont) 14 septembre 2024

Engstrom a également fait bonne figure grâce à son coup de patin sans effort et à ses prouesses offensives. Cela ne veut pas dire que Reinbacher et Mailloux ont mal joué, mais ils ne se sont pas nécessairement distingués en tant que partenaires défensifs.

La première ligne composée de Beck, Emil Heineman et Sean Farrell a fait son travail, l’ancien attaquant du Saginaw Spirit ayant fait le gros du travail. La troisième ligne composée de Xhekaj, Thorpe et Luke Tuch a bien joué, tant au niveau du jeu physique que de la présence soutenue en zone offensive.

Les Canadiens de Montréal seront de retour en action dimanche, alors qu’ils affronteront à nouveau les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell. La mise au jeu est prévue à 13 h HE.