Faits saillants des Kentucky Wildcats, MVP et réactions sur Twitter contre Georgia Bulldogs Basketball

Les Wildcats du Kentucky, numéro 8, sont entrés dans le match de samedi contre les Bulldogs de Géorgie en tant que favoris avec 14,5 points, gagnant finalement par une marge de 105-96.

L’espoir était que les Cats géreraient une solide équipe de Géorgie 13-4 à domicile. Mais les Bulldogs de l’entraîneur-chef Mike White de la deuxième saison ne sont pas vraiment un affrontement sexy, et l’information du réseau SEC de 18 heures ET a contribué à ajouter de l’huile sur le feu.

Puis la nouvelle est tombée que Big Z avait été officiellement autorisé à rejoindre le parti – et quel parti il ​​est devenu.

Au cours de ses cinq premières minutes en tant que Cat, Zvonimir Ivisic a électrisé le sol de la Rupp Arena avec un blocage et une passe dans le dos pour un 3 points d’Antonio Reeves. Cela ne s’arrêterait pas là. Il deviendrait nucléaire pour 11 points sur un tir de 4-4 et trois tirs au but en première mi-temps. Ce fut une performance à couper le souffle pour le haras de 7 pieds 2 pouces.

Le Royaume-Uni mènerait par 54-35 à la pause et ne regarderait jamais en arrière.

C’était un coup de pied à l’ancienne du début à la fin puisque le Kentucky avait 96 points en moins de 8 minutes.

Cette équipe du Kentucky était déjà chargée de profondeur et l’ajout de Big Z a ajouté encore une autre couche de difficulté pour l’opposition.

Le Kentucky organiserait une clinique offensive ce soir avec plusieurs joueurs ayant d’énormes soirées statistiques.

Les Cats ont désormais une fiche de 14-3 cette saison et affronteront ensuite la Caroline du Sud sur la route mardi soir.

Le score de la boîte

Points forts

MVP

Le meilleur de cette équipe est sa polyvalence et sa profondeur. Chaque soir, environ 7 à 8 joueurs du Kentucky pourraient être choisis pour le titre de joueur du match. Qu’il s’agisse de marquer ou d’avoir un impact sur le jeu d’une autre manière, le Royaume-Uni dispose d’une multitude d’options pour choisir un MVP pour chaque match.

Ce soir, cependant, il n’y aurait pas d’autre choix – Big Z ne se laisserait pas refuser.

Statistiques mises à part, le grand homme a apporté la marchandise à ses débuts en tant que chat. Les premières minutes de sa carrière resteront dans l’histoire comme l’une des matchs de basket-ball de saison régulière les plus excitants que vous ayez jamais vu.

Ivisic terminerait 5/7 sur le terrain, 3/4 sur trois totalisant 13 points. Pour faire bonne mesure, il ajouterait cinq rebonds et deux passes décisives.

Aussi, un merci à Tre Mitchell, qui a marqué un sommet d’équipe de 23 points sur un tir de 8/10 avec cinq rebonds et quatre passes décisives contre un chiffre d’affaires.

Réactions sur Twitter

C’est époustouflant. Zvonimir Ivisic, étudiant de première année croate de 7 pieds 2 pouces autorisé à jouer il y a cinq heures, compte 12 points sur 4 sur 4 3, 3 rebonds, 2 blocs, 2 passes décisives et un vol au cours de ses cinq premières minutes au Kentucky. Il est 41-24 UK sur UGA. Royaume-Uni plus-23 dans ses 5 minutes. -Kyle Tucker (@KyleTucker_ATH) 20 janvier 2024

Si Z obtient un 3 ou obtient un gros dunk, ils devront peut-être installer un nouveau toit sur Rupp. -Owen (@75toRupp) 20 janvier 2024

Quelqu’un télécharge tous les moments forts de la première mi-temps de Big Z sur YouTube dès maintenant !!!!!!! Je suis sur le point de les injecter dans mes veines. – KY (@KyEngineerin) 21 janvier 2024

J’admets qu’il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le basket-ball britannique n’a pas connu autant de succès après 2015, mais cette équipe indique clairement que tout dépend principalement des joueurs que vous avez. Ils ont juste beaucoup plus de buteurs qualifiés que n’importe quelle équipe britannique depuis 15. – Justin Rowland (@RowlandRIVALS) 20 janvier 2024

Perdu dans la folie du Big Z, Tre Mitchell promène absolument cette défense géorgienne. Mon Dieu. – Jack Pilgrim (@JackPilgrimKSR) 21 janvier 2024

Consécutifs et un pour Mitchell, désormais 15 de ses 19 points en seconde période. Comment, exactement, défendez-vous cette équipe du Kentucky ? (SPOILER : Ce n’est pas le cas.) https://t.co/B7RPpBiOBb -Kyle Tucker (@KyleTucker_ATH) 21 janvier 2024

89 points à 10 minutes de la fin contre une défense du top 50, au fait – WT – Adou Enthousiaste (@WildcatsTongue) 21 janvier 2024

Ouais mec, je vois pourquoi la NCAA voulait garder Big Z enfermé mec, c’est incroyable ! – Place DeAndre (@d_square10) 20 janvier 2024

Le Kentucky a désormais marqué 85 points ou plus en 8 matchs consécutifs, sa plus longue séquence depuis la saison 2016-17. – Les ChatsPause247 (@TheCatsPause247) 21 janvier 2024

Je m’amuse vraiment à regarder cette équipe du Kentucky. Mon cœur s’emballe. Je pense vraiment que toute la nation regarde cette équipe du Kentucky. – JD Shelburne (@JDSHELBURNE) 20 janvier 2024

DJ Wagner avec son premier double-double en carrière (18 points, 10 passes décisives). – Les ChatsPause247 (@TheCatsPause247) 21 janvier 2024

Clinique absolue à Lexington près du Kentucky. C’est fou à quel point cette équipe est amusante à regarder. Déplacez et partagez le ballon, ayez des gars qui peuvent jouer dès le rebond et des gars qui peuvent le tirer en profondeur. Et maintenant, ils ont BIG Z. – Jeff Goodman (@GoodmanHoops) 21 janvier 2024

Juste quoi @KentuckyMBB avait besoin d’un grand gars de 7’2 capable de fournir plus de puissance de feu à une équipe offensive explosive – connue sous le nom de BIG Z Ivisic a impressionné dans les 8 premières minutes de sa carrière. Va 3-3 sur 3 et marque 11 points rapides. BBN en hausse de 54-35 sur UGA – Les Cats se dirigent vers une grande et grande année. @SECONDE – Dick Vitale (@DickieV) 21 janvier 2024

Le Kentucky vient de marquer 105 points sur une équipe légitimement bonne et bonne défensivement. 27 passes décisives sur 39 paniers inscrits. 14-25 de 3. Tre Mitchell 23 points. Antonio Reeves 21 points. DJ Wagner 18 points et 10 passes décisives. Zvonimir Ivisic 13 points. Reed Sheppard 12 points. ÉLITE! –Brandon Ramsey (@BRamseyKSR) 21 janvier 2024

Les 105 points du Kentucky constituent son record dans un match de la SEC depuis une victoire de 107-79 contre le Tennessee le 15 janvier 2022. – Les ChatsPause247 (@TheCatsPause247) 21 janvier 2024

Je te garantis que dans 10 ans tu ne te souviendras plus des 7 dernières minutes Vous vous souviendrez du Big Z derrière la passe en retrait et des 4 trois https://t.co/CbhOohqSgo –Matt Jones (@KySportsRadio) 21 janvier 2024

Besoin de plus de couverture A Sea Of Blue ? Suivez-nous sur Twitter et Facebook pour obtenir toutes les dernières nouveautés KChats sauvages entucky nouvelles et opinions. Allez CHATS !