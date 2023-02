Faits saillants des Grammy Awards 2023: Beyonce, Taylor Swift dansant sur Bad Habit sur le visage de poker de Ben Affleck – Tous les morceaux divertissants et amusants du glam do

Grammy Awards 2023 a eu lieu à Los Angeles. Les médias sociaux regorgent de toutes les mises à jour et faits saillants de l’événement glamour auquel ont participé Beyoncé, Cardi B, Adele, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Jay Z, Harry Styles, Camila Cabello, Lizzo et beaucoup plus. Et lorsqu’il y a autant de célébrités présentes à un événement, des moments forts intéressants sont inévitables. Du visage de poker de Ben Affleck aux célébrités qui dansent et se produisent, voici quelques-unes des grandes mises à jour des Grammy Awards 2023.

Beyoncé crée l’Histoire

En remportant deux prix aux Grammy 2023, Beyonce a maintenant établi un record pour avoir remporté le plus grand nombre de Grammys. Elle a maintenant 32 Grammy Awards à son actif. Ce fut un moment de grande fierté pour tous. Elle a beaucoup apprécié l’événement.

Le visage de poker de Ben Affleck

L’acteur Ben Affleck a accompagné sa femme Jennifer Lopez au gala. Son visage impassible a fait rire tout le monde.

Ben Affleck est tous les gars à la fête de travail de sa femme #Grammys2023 #grammys pic.twitter.com/ge0X0IiKnC Jeff Dwoskin a un podcast (@bigmacher) 6 février 2023

Harry Styles et Taylor Swift surpris en train de discuter

Un autre moment fort de la journée des Grammy Awards 2023 a été Harry Styles et Taylor Swift bavardant au milieu d’une performance. Tout le monde veut savoir quelle a été la discussion intense qui s’est déroulée entre les deux.

Harry avec Taylor Swift au #GRAMMYs ce soir! pic.twitter.com/cK0T7NDnyB Mises à jour HS (@Harry_StylesUp) 6 février 2023

La mauvaise habitude a fait vibrer Beyonce et Taylor Swift

Steve Lacy a repris la scène des Grammy Awards 2023 pour se produire sur Bad Habit. Cela a fait vibrer tout le monde, y compris Taylor Swift et Beyonce.

Découvrez les vidéos de Taylor Swift et Beyoncé ci-dessous :

Beyonc dansant sur la performance de Steve Lacy de “Bad Habit” ce soir au 2023 #GRAMMYs. pic.twitter.com/7bXz7A22db Beyonc Tour HQ (@BeyonceTourHQ) 6 février 2023

Harry Styles embrasse un fan

Alors qu’il remportait le prix de l’album de l’année pour Harry’s House, Harry Style est monté sur scène pour embrasser son fan. Elle lui a remis le prix et tous les deux étaient les plus heureux.

Découvrez la vidéo de Harry Styles ci-dessous:

Harry étreignant le fan qui a présenté son Grammy “Album de l’année” !#GRAMMYs pic.twitter.com/uo2p9dvMKb Mises à jour HS (@Harry_StylesUp) 6 février 2023

Lizzo dédie son discours à Beyonce

Lizzo a remporté le prix du disque de l’année et elle était en larmes pendant son discours. Elle l’a dédié à Beyonce et l’a appelée l’inspiration.

“Tu es clairement l’artiste de nos vies.”@Lizzo à Beyonc au #Grammys. pic.twitter.com/jm8R0j7nVr Beyonc Press. | Compte Fan (@beyoncepress) 6 février 2023

En effet, les Grammy Awards 2023 étaient un événement de divertissement.