Faits saillants des éliminatoires de football universitaire: TCU mène le Michigan au Fiesta Bowl

Le Éliminatoires de football universitaire les demi-finales sont enfin là, avec le coup d’envoi du Fiesta Bowl samedi avec un affrontement entre le Michigan n ° 2 (13-0) et le TCU n ° 3 (12-1).

Et nous avons déjà eu au moins une très grande prédiction soumise :

Le Michigan, le champion du Big Ten, fait sa deuxième apparition consécutive en séries éliminatoires de football universitaire à la recherche de son premier titre national depuis 1997. Les Wolverines ont perdu en demi-finale contre la Géorgie la saison dernière dans l’Orange Bowl. TCU est en séries éliminatoires pour la première fois après avoir commencé la saison sans classement sous l’entraîneur de première année Sonny Dykes. Les Horned Frogs seraient la première équipe du Big 12 à remporter un match CFP.

[Related: Everything to know about the CFP semis]

Le vainqueur se qualifiera pour le match de championnat national le 9 janvier au SoFi Stadium de Los Angeles, où il affrontera le vainqueur du match du Peach Bowl plus tard samedi entre la Géorgie n ° 1 et l’État de l’Ohio n ° 4.

Voici les faits saillants du Fiesta Bowl.

Fiesta Bowl: Michigan contre TCU

… et c’est parti !

Lors du premier jeu de mêlée, le porteur de ballon du Michigan Donovan Edwards a traversé la défense du TCU pour une course de 54 verges.

ÉNORME stand

Peu de temps après la grande course, le quart-arrière du Michigan JJ McCarthy s’est précipité sur la ligne des 2 verges du TCU en troisième et septième. Le Michigan a choisi d’y aller au quatrième essai mais s’est vu refuser son tour par la défense du TCU.

Choisissez-six !

TCU est allé trois fois après la position sur la ligne de but, mais le désastre a ensuite frappé le Michigan.

Lors du premier jeu de la possession qui a suivi, la passe de McCarthy a été interceptée par la sécurité Bud Clark, qui a fait reculer le choix de 41 verges pour un touché TCU.

Boule d’intimidateur

Le Michigan est allé trois fois après le choix de six.

Les Horned Frogs ont mis sur pied un touché de 12 matchs qui s’est terminé par un trio de points du quart-arrière Max Duggan, qui a lancé pour 38 verges sur le coup. TCU a pris une avance de 14-0.

Séquence chaotique

McCarthy a frappé les bouts serrés Luke Schoonmaker et Colston Loveland pour une paire de réalisations qui ont combiné pour 48 verges et mis en place un panier de 42 verges du botteur Jake Moody.

Lors du premier jeu de la possession suivante de TCU, la passe de Duggan a été déviée et interceptée par le demi défensif Rod Moore. Ensuite, McCarthy a frappé le receveur large Roman Wilson pour ce qui était à l’origine un touché de 49 verges. Après un examen plus approfondi, cependant, Wilson a été écarté à la ligne de 1 mètre.

Puis le secondeur Kalel Mullings est venu pour le portage et a tâtonné. TCU a récupéré le ballon perdu pour un touchback.

TCU roule

Après avoir forcé le Michigan à lancer un botté de dégagement, TCU a organisé un touché de 10 jeux, couronné par Duggan évitant un sac et remettant le ballon au receveur large Taye Barber, qui a couru dans la zone des buts. Le score a donné à TCU une avance de 21-3.

ÉNORME FG

Une interférence de passe défensive a donné au Michigan le ballon à la ligne des 41 verges du TCU avec cinq secondes à jouer en première mi-temps. Le Michigan a fait sortir Moody pour tenter un placement de 59 verges, qu’il a réalisé.

TCU menait 21-6 à la mi-temps.

Cloche de grand jeu

Le Michigan s’est mis au travail pour ouvrir la seconde mi-temps avec McCarthy trouvant Ronnie Bell en profondeur pour une réception de 43 verges qui a amené les Wolverines à la ligne de 6 verges de TCU.

Camara attrape les Wolverines

Le Michigan voulait exécuter une passe d’écran avec des bloqueurs devant le troisième essai depuis la ligne de 3 mètres de TCU. Mais le coin des Horned Frogs, Abe Camara, a lu le jeu avant le claquement, le faisant exploser pour obtenir un tacle pour la perte et forçant les Wolverines à se contenter de trois pour en faire un match 21-9 dans les premières minutes de la seconde mi-temps.

Lire la suite:

Les meilleures histoires de FOX Sports :