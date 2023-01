Faits saillants des éliminatoires de football universitaire: l’État de l’Ohio mène dans la seconde moitié du Peach Bowl

Le Éliminatoires de football universitaire les demi-finales sont enfin arrivées, le Peach Bowl concluant les choses samedi soir avec un affrontement entre la Géorgie n ° 1 (13-0) et l’État de l’Ohio n ° 4 (11-1).

La Géorgie tente de devenir la première équipe depuis l’Alabama en 2011-12 à remporter des titres nationaux consécutifs. Il y a un an, les Bulldogs remportaient leur premier championnat depuis la saison 1980. Ohio State peut atteindre le match pour le titre national pour la troisième fois, même si les Buckeyes n’ont pas joué pour le championnat Big Ten. Les Buckeyes ont remporté le premier titre CFP lors de la campagne 2014-15 et ont perdu contre l’Alabama lors du match de championnat il y a deux saisons.

Le gagnant se qualifiera pour le jeu TCU lors du match de championnat national le 9 janvier au SoFi Stadium de Los Angeles.

Voici les faits saillants du Peach Bowl.

Peach Bowl : État de l’Ohio contre Géorgie

L’État de l’Ohio au tableau en premier

Après que la Géorgie ait raté un panier lors de son premier match, les Buckeyes se sont mis au travail

Ohio State a marché sur le terrain avant que CJ Stroud ne trouve Marvin Harrison Jr. sur un déploiement pour une passe de touché de 31 verges.

Mac d’argent

Après un démarrage lent, l’attaque de Georgia a pris vie dès sa deuxième possession. Le porteur de ballon Kenny McIntosh s’est aligné en tant que receveur et a capté une passe d’écran, qu’il a emmenée à 25 mètres de la maison. Le touché a égalé le match à 7-7.

Attends, Harrison !

Les Buckeyes s’en sont sortis avec un lorsque Harrison a fait quelques mouvements pour obtenir le YAC, mais a reçu le ballon de son bras alors qu’il courait encore. Heureusement pour Harrison, le ballon est sorti des limites et les Buckeyes ont gardé le ballon dans la zone rouge.

Faites-les manquer, Miyan

Miyan Williams est revenu en grand pour les Buckeyes. Aux prises avec une blessure à la cheville, Williams a martelé le ballon pour un score de 1 mètre pour redonner l’avantage aux Buckeyes.

Marvin, Marvin

Ohio State a capitalisé sur une interception de Steele Chambers, alors que Stroud a échappé à la pression sur le blitz avant de déséquilibrer Harrison dans la zone des buts.

Acheter des TD chez Milton’s

Bennett a compensé l’interception lors du trajet suivant en lançant une complétion en profondeur à Arian Smith pour un gain de 47 verges pour amener les Bulldogs sur le territoire des Buckeyes.

Juste après la frappe profonde de Bennett contre Smith, Kendall Milton s’est battu et s’est frayé un chemin dans la zone des buts pour un score de 11 verges pour en faire un match de 21-14 au deuxième quart.

Il va marquer un touchdo-wait, quoi ?

McIntosh avait un homme à battre et l’a jeté. Donc, il était en route pour six, n’est-ce pas ? Faux. La star de Géorgie a trébuché à la ligne des 10 mètres, déroutant même Chris Fowler qui a déjà déclaré avoir marqué un touché.

Marquer Stetson

C’est OK McIntosh, Bennett vous tient. Le Georgia QB a couru pour un score de 3 verges pour égaliser le match à 21-21 au milieu du deuxième quart.

X-man, spin man

Ohio State a facilité le travail de son exercice de deux minutes. Lors du quatrième jeu de l’entraînement, Xavier Johnson a capté une passe au milieu du terrain et l’a capté pour un touché de 37 verges. Les Buckeyes ont parcouru 75 verges sur le trajet pour prendre une avance de 28-24 avant la mi-temps.

Quatre pour CJ

Stroud a poursuivi son rythme en première mi-temps dans la première mi-temps de l’Ohio State en deuxième mi-temps, menant le Buckeye sur le terrain avant de lancer légèrement un touché à Emeka Egbuka pour porter le score à 35-21.

La Géorgie gaspille une bonne position sur le terrain

Après qu’un retour de dégagement ait placé les Bulldogs sur la ligne des 32 verges des Buckeyes, la Géorgie n’a pas réussi à marquer. Un troisième sac l’a ramené à la ligne des 34 verges, établissant un panier de 52 verges sur les quatrième et 12. Jack Podlesny a cependant raté son deuxième panier de la soirée, gardant l’avance de l’Ohio State à 35-24.

