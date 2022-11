Faits saillants des courts métrages Apple Fonctionnalités d’accessibilité

Apple a publié mercredi un court métrage soulignant les efforts de l’entreprise pour rendre ses produits plus accessibles, avant Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre. Le fabricant d’iPhone a présenté des fonctionnalités telles que le mode de détection, le contrôle vocal et AssistiveTouch, qu’il a lancés au cours des dernières années pour aider les utilisateurs handicapés à mieux naviguer sur les iPhones, iPads, Mac et Apple Watch.

Mode de détection déployé plus tôt cette année et intégré à l’application Magnifier sur iPhone et iPad. Il donne aux utilisateurs aveugles et malvoyants une description de leur environnement à l’aide des informations de la caméra, du scanner LiDAR et de l’apprentissage automatique.

Dans le cadre du mode de détection, Détection de porte aide les utilisateurs aveugles et malvoyants à trouver une porte et à savoir à quelle distance ils s’en trouvent. Il peut également décrire si la porte est ouverte ou fermée et, si elle est fermée, comment l’ouvrir. La détection de porte peut également lire des signes et des symboles tels qu’un numéro de chambre.

Un autre composant du mode de détection est Détection de personnes, qui permet aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad aveugles et malvoyants de savoir à quel point quelqu’un est proche d’eux. Le mode de détection prononce également à haute voix des descriptions d’images générales de l’environnement de quelqu’un, similaires à L’application Lookout de Google.

Le film d’Apple a également présenté une fonctionnalité appelée Commande vocale, qui permet aux utilisateurs de prononcer des commandes vocales pour naviguer et contrôler leurs appareils. Les personnes handicapées physiques et motrices peuvent également utiliser les expressions faciales pour contrôler leur iPhone, iPad ou Mac. Les expressions faciales comme tirer la langue ou hausser les sourcils peuvent simuler des actions du pointeur comme cliquer avec une souris ou un trackpad.

Et enfin, Apple a présenté Contact Assistance, qui aide les utilisateurs présentant des différences au niveau des membres supérieurs à contrôler leurs appareils. Sur iPhone et iPad, AssistiveTouch affiche un bouton à l’écran pour vous aider à régler le volume, prendre une capture d’écran ou verrouiller votre appareil sans avoir à toucher un bouton physique. La fonction permet également aux utilisateurs contrôler leur Apple Watch avec des gestes comme un pincement ou un serrement, sans avoir besoin d’appuyer sur l’écran.

Le court métrage d’Apple présente des photographes, des créateurs de contenu et des musiciens qui utilisent ces fonctionnalités d’accessibilité dans leur travail et leur vie quotidienne. Il est disponible pour regarder sur YouTube. Il y a aussi un version audio-description du filmqui est lié dans la description de YouTube.

Apple est l’une des nombreuses entreprises qui s’efforcent de rendre leurs produits et services plus accessibles. Ces dernières années, d’autres géants de la technologie comme Google, Meta et Microsoft ont lancé des fonctionnalités pour répondre aux besoins des utilisateurs souffrant de divers handicaps. Le mois dernier, Google a dévoilé Guided Frame on the Pixel, qui aide les utilisateurs aveugles et malvoyants à prendre des selfies. Au cours des deux dernières années, Meta a ajouté des sous-titres automatiques pour alimenter les vidéos, IGTV et Instagram Stories. Et en octobre, l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign a été le fer de lance de la Projet d’accessibilité vocale, avec le soutien d’Amazon, Apple, Google, Meta et Microsoft. L’initiative vise à rendre la technologie de reconnaissance vocale plus utile pour les personnes présentant une gamme de modèles d’élocution et de handicaps divers.