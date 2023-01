Faits saillants de UConn contre Creighton n ° 4 | CBB sur FOX

Les Huskies d’UConn et les Bluejays de Creighton se sont affrontés dans un affrontement étoilé alors que le jeu de la conférence Big East se poursuit! Adama Sanogo a posé des problèmes aux Blue Jays tout au long du match puisqu’il a terminé avec 26 points et neuf rebonds. Sanogo a également montré sa gamme améliorée, renversant deux points à 3 points. Kalkbrenner a donné des problèmes aux Huskies à l’intérieur alors qu’il totalisait quatre blocs dans la défaite. L’incapacité des Bluejays à frapper des coups a joué un grand rôle dans la défaite, tirant 32% depuis le terrain et 12% depuis la ligne des 3 points. Les Bluejays cherchent à rebondir lors de leur prochain match contre le n ° 18 Xavier. Les Huskies ont remporté leur première victoire contre Creighton dans l’histoire du programme.



IL Y A 2 MINUTES・Basket-ball universitaire・6:35