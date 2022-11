Faits saillants de Rory McIlroy en 2022 : que se passe-t-il après une année historique sur le PGA Tour et le DP World Tour ? | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy a déclaré que cela signifiait beaucoup de terminer à la première place d’Europe pour la quatrième fois de sa carrière et il sent qu’il est en train de devenir un golfeur complet.

Lorsque Rory McIlroy a raté la coupe au Valero Texas Open du PGA Tour en avril, même les plus optimistes de ses fans auraient eu du mal à prédire l’incroyable 2022 qui allait suivre.

Un début d’année décevant avait vu McIlroy suivre le top 13 lors de ses quatre premiers départs mondiaux avec une semaine frustrante lors d’un championnat des joueurs affecté par les conditions météorologiques et une sortie anticipée à San Antonio, seulement pour que sa fortune change radicalement dans les mois à venir. .

McIlroy a terminé parmi les huit premiers lors de 13 de ses 16 départs depuis, dont trois victoires sur le PGA Tour, avec un jeu constant des deux côtés le voyant suivre la victoire de la FedExCup avec de nouveaux succès sur le DP World Tour.

Rory McIlroy a terminé l’année en tant que n ° 1 européen pour la quatrième fois de sa carrière

L’Irlandais du Nord a fait du DP World Tour Championship son premier départ depuis un retour rapide au numéro 1 mondial, la quatrième place de McIlroy le voyant devenir le deuxième joueur à être en tête du classement de la FedExCup et à remporter le trophée Harry Vardon du DP World Tour en la même année.

“Très fier de moi”, a déclaré McIlroy après le DP World Tour Championship. “Harry [Diamond, caddie] et je parlais en remontant le dernier fairway. Il semble que cela fait longtemps depuis San Antonio, l’Open du Texas la semaine avant Augusta cette année, quand j’étais un peu en difficulté.

Faits saillants de la quatrième journée du DP World Tour Championship, où une foule de noms de stars étaient en lice pour terminer la saison en tant que n ° 1 européen

“J’ai fait quelques ajustements avec mon jeu et avec mon équipement. Je suis allé à une balle de golf différente. Il semblait que juste après cela, toute mon année s’est retournée et a pris une tonne d’élan au Masters et est juste partie de là.”

Le mémorable 2022 de McIlroy

Une deuxième place au Masters en avril a lancé son année, tandis que la victoire de McIlroy au Canada en juin l’a vu dépasser Greg Norman au classement des victoires de tous les temps du PGA Tour la même semaine, la série LIV Golf Invitational soutenue par l’Arabie saoudite dirigée par lancé l’Australien.

Regardez les meilleurs extraits de la ronde finale de Rory McIlroy lors de l'Omnium canadien RBC de juin

McIlroy a estimé qu’il avait laissé échapper une opportunité pour un premier titre majeur depuis 2014 le mois suivant lorsqu’il n’a pas réussi à transformer une part de l’avance de 54 trous à l’Open en une cinquième victoire majeure, bien qu’il ait utilisé la déception comme motivation pour un dominant le deuxième semestre de l’année.

Le joueur de 33 ans est entré dans le championnat du circuit de fin de saison du PGA Tour septième au classement et six coups derrière Scheffler, quadruple vainqueur en 2022, pour se remettre de jouer ses deux premiers trous en quatre pour battre l’Américain. par un coup.

Le meilleur de l'action de la ronde finale du Tour Championship au East Lake Golf Club

McIlroy a voyagé à travers l’Europe pour afficher trois classements consécutifs parmi les quatre premiers du DP World Tour, avant de ramener sa forme à la CJ Cup le mois dernier pour remporter une troisième victoire dans une année 2022 bien améliorée.

“Si quelqu’un m’avait dit le vendredi soir du Valero Texas Open quand j’ai raté le cut que je serais numéro 1 mondial d’ici octobre, je lui aurais demandé ce qu’il fumait parce que je ne l’aurais pas cru !” McIlroy a admis après sa défense du titre de la CJ Cup.

Faits saillants de la quatrième journée de la CJ Cup en Caroline du Sud, où Rory McIlroy a conservé le titre et est revenu au numéro 1 mondial

McIlroy a ensuite terminé quatrième au DP World Tour Championship un mois plus tard – quatre coups derrière Jon Rahm – pour terminer la saison en tant que n ° 1 européen pour la quatrième fois, après avoir dominé le classement de la saison en 2012, 2014 et 2015.

“Je ne pense pas avoir joué aussi régulièrement dans toute ma carrière qu’en ce moment”, a déclaré McIlroy. “Ce fut une année fantastique des deux côtés de l’étang. C’est une réalisation incroyable, une réalisation que je n’ai pas pu accomplir auparavant.”

Quelle est la prochaine étape pour McIlroy ?

McIlroy ne sera plus en compétition avant le Nouvel An, à part s’associer à Tiger Woods dans une exposition conçue pour la télévision contre Justin Thomas et Jordan Spieth le 10 décembre, McIlroy se concentrant déjà sur la fin de sa sécheresse majeure en 2023.

Après être redevenu n ° 1 mondial avec une victoire à la CJ Cup, le spécialiste de Sky Sports Golf, Rob Lee, est convaincu que Rory McIlroy peut maintenant remporter le Masters pour terminer une carrière en Grand Chelem.

“J’ai probablement l’air d’un disque rayé, mais cela fait huit ans que j’ai gagné un majeur, mais j’ai l’impression d’avoir fait tout le reste du jeu depuis”, a expliqué McIlroy. “J’ai remporté trois FedExCups depuis ma dernière course vers Dubaï.

“J’ai fait une tonne de choses et tout ce que je peux faire, c’est garder la tête basse, travailler dur et jouer comme je l’ai fait. Mais comme je l’ai dit, j’ai été vraiment encouragé par la façon dont j’ai joué cette année dans les majeures, comment j’ai commencé et c’est quelque chose sur quoi s’appuyer pour l’année prochaine.

“J’ai l’impression d’être en bonne santé. J’ai 33 ans et j’ai l’impression que mon corps est en meilleure forme qu’il ne l’a jamais été et j’espère que ça avance et que ça continue.”