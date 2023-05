Faits saillants de Nashville SC contre Columbus | MLS sur FOX

Détails de la vidéo

Le Nashville SC a affronté Columbus dans ce passionnant match de saison régulière. Columbus choquerait la foule locale et a marqué le premier un but à l’extérieur de la surface par Yaw Yeboah. Fafà Picault marquerait l’égalisation pour Nashville en seconde période. Nashville n’en avait pas fini là-bas, car Teal Bunbury a marqué sur une tête de coin. Ensuite, dans les arrêts de jeu, Hany Mukhtar ne serait pas démenti car il affichait un jeu de jambes fluide en route vers un but. Nashville continuerait à gagner 3-1.



IL Y A 2 HEURES・MLS・4:54