Faits saillants de Monday Night Football : la défense des Raiders obtient 3 choix lors de la victoire 20-17 contre les Packers

Semaine 5 du 2023 NFL La saison s’est terminée lundi avec les Raiders de Las Vegas accueillant les Packers de Green Bay, et nous vous présentons tous les faits saillants.

Les Raiders (2-3) ont bénéficié d’un effort fougueux de la part de leur défense, notamment du capitaine Robert Spillane, qui est entré dans le match avec une interception en carrière et est reparti avec trois. Davante Adams a réussi quatre attrapés pour 45 verges contre son ancienne équipe, tandis que Jimmy Garoppolo a lancé pour 208 verges et un touché.

Les deux équipes sont passées à 2-3 après le match, tandis que Green Bay entame sa semaine de congé.

Voici les meilleurs moments !

FINALE : Las Vegas Raiders 20, Green Bay Pakcers 17

Déplacer les chaînes

Les Packers avaient pour mission claire d’établir la course, et Jordan Love a participé à cette action lors de cet appel d’action de jeu. La course de 26 verges a aidé les Packers à prendre un avantage de 3-0 au premier quart.

Les Raiders prennent les devants !

Les Raiders ont parié et gagné sur un quatrième jeu au deuxième quart, et cela a rapporté d’énormes dividendes à l’équipe puisqu’ils ont pu en profiter dans le premier TD du match.

Capitaine parlant

Les Raiders accordent beaucoup de confiance à Robert Spillane, et pour cause. Il a maintenu son élan du côté de Vegas en repoussant la première tentative de passe de Jordan Love après le score de LV.

La défense des Packers a tenu bon pour maintenir les Raiders à trois après le choix.

Un début solide

Green Bay s’est montré agressif pour ouvrir la seconde période, car il a rapidement réussi à égaliser le match. Tout d’abord, Rudy Ford a sauté devant une passe de Jimmy G pour donner le ballon à son quad en territoire positif…

… Avant qu’AJ Dillon ne marque l’égalité sur le terrain.

Trouvez le speedster !

Jordan Love et Christian Watson ont tous deux des roues depuis des jours, et ce dernier a fait de la magie après avoir réussi cette capture pour un gain scintillant de 77 verges. Cela a aidé la Grande-Bretagne à prendre l’avantage 13-10.

Donne-le à Jacobs

10 jeux et 75 verges plus tard, Jacobs a aidé Vegas à reprendre la tête avec une course de deux verges pour six.

Centrale de chiffre d’affaires

C’est ce que Spillane a fait lui-même après s’être enfui avec un autre INT, aidé par un conseil difficile de Marcus Peters.

C’est ça!

Appelez-le Air Amik. Le corner de 5 pieds 9 pouces a eu un sérieux temps de suspension alors qu’il sautait en l’air pour voler la troisième interception du match des Raiders, ainsi que la deuxième victoire de LV de la saison.

AVANT-JEU

Le mode bête est dans le bâtiment !

Parlez de talent. Marshawn Lynch et Josh Jacobs ont été vus en train de parler alors que Jacobs se préparait pour le match.

Frères d’armes

Daniel et Anders Carlson ont partagé un moment avant le match, alors qu’ils se préparaient à devenir le premier duo de frères à participer au même match depuis 1987.

L’heure d’Adam

Davante Adams a déclaré qu’il traitait tous les matchs de la même manière, mais il faut croire qu’il aura un peu plus de jus pour son ancienne équipe. Sa tenue d’avant-match était certainement dégoulinante.

Restez à l’écoute des mises à jour !

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Packers de Green Bay Raiders de Las Vegas

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily.]