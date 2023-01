Faits saillants de l’UCLA n ° 5 contre l’État de l’Arizona | CBB sur FOX

Arizona State et UCLA se sont battus pour une finition passionnante à Tempe alors que le jeu de la conférence Pac-12 se poursuivait! DJ Horne et Tyger Campbell ont aidé leurs deux équipes à démarrer rapidement alors que Campbell a terminé la première mi-temps avec 13 points et Horne avec 14 points. Les Bruins ont utilisé le tir chaud de David Singleton et le leadership de Tyger Campbell en seconde période pour s’éloigner des Sun Devils. Singleton a marqué 21 points dans la victoire et a tiré 4 en 6 depuis la ligne des 3 points tandis que Campbell a marqué un sommet de la saison de 22 points. Les Sun Devils ont donné aux Bruins un combat difficile tout au long des deux mi-temps du match, comme en témoignent les 15 points de Desmond Cambridge Jr. En fin de compte, les Bruins ont utilisé une séquence de 17-2 pour terminer le match.



IL Y A 6 HEURES・Basket-ball universitaire・6:50