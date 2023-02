Faits saillants de l’État du Michigan contre Rutgers: les cerceaux du collège sur FOX

C’est une journée complète de basket-ball universitaire masculin sur FOX – et nous vous couvrons de toute l’action du début à la fin !

Pour commencer, Michigan State (14-8) affronte Rutgers (15-7) dans une confrontation des Big Ten au Madison Square Garden.

Plus tard, l’Illinois (16-6) affrontera l’Iowa (14-8) pour relancer l’ardoise de l’après-midi, suivi du n ° 16 Xavier (18-5) qui accueillera St. John’s (14-9) à Cincinnati. Pour compléter l’action de samedi de FOX, Villanova (10-12) affronte Creighton (14-8).

Voici les meilleurs jeux !

État du Michigan contre Rutgers

Difficile de monter en puissance dans le Big Ten

L’entraîneur de l’État du Michigan, Tom Izzo, a été invité à évaluer son équipe avant le match, le qualifiant de “déroutant” et expliquant qu’il a été difficile pour les Spartans de prendre pied parce que le Big Ten “est tellement incroyable”.

“Cela devient tellement déroutant parce que vous ne réalisez pas à quel point toutes les équipes sont bonnes”, a-t-il déclaré, “… mais aussi personne n’est peut-être d’élite à l’exception de Purdue. Et ils sont d’élite.”

Une histoire de tragédie évitée de justesse

Dans la perspective de Michigan State-Rutgers, nous racontons l’histoire touchante de l’ancien assistant des Spartans Mike Garland, qui a évité de justesse la tragédie grâce à l’aide de deux parfaits inconnus.

Dit Izzo: “Mon ami vit à cause de ces deux gars.”

Une bataille sur le terrain

Mowat Mag a donné aux Scarlet Knights une avance rapide avec un corner 3.

Non!

AJ Hoggard a volé pour refuser à Rutgers ce qui ressemblait à un panier facile.

De PROFOND !

La première mi-temps a été une affaire de va-et-vient, et Tyson Walker a mis les Spartans en place avec un 3 points de la gamme NBA. Michigan State détenait une avance de 25-19 à la mi-temps derrière les sept points de Walker. Les Spartans ont tenu Rutgers à seulement 7 tirs sur 29 (24,1%) depuis le terrain.

