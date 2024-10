Faits saillants de l’ESMO 2024 sur le cancer de la prostate : essais ARANOTE, PEACE-3 et SPLASH

Zachary Klaassen interviewe Oliver Sartor à propos de trois essais importants sur le cancer de la prostate présentés à l’ESMO 2024. Le Dr Sartor discute de l’essai ARANOTE, qui démontre l’efficacité du darolutamide plus ADT dans le cancer de la prostate métastatique hormono-sensible sans docétaxel. Il couvre ensuite l’essai PEACE-3, montrant des résultats positifs pour l’association de l’enzalutamide avec le radium 223 dans le traitement de première intention du CRPC métastatique. Enfin, le Dr Sartor présente l’essai SPLASH, qui évalue le lutétium-177-PNT2002 chez des patients PSMA-positifs ayant progressé selon un ARPI. Les trois essais montrent des critères d’évaluation principaux positifs et des profils de sécurité favorables. Le Dr Sartor souligne les implications cliniques de chaque étude, notant qu’ARANOTE offre une option non chimiothérapeutique dans le mHSPC, PEACE-3 propose une nouvelle combinaison de traitement de première intention pour le mCRPC et SPLASH introduit une deuxième option de thérapie par radioligand. La discussion met l’accent sur l’impact potentiel de ces essais sur les pratiques, en attendant les décisions réglementaires.

Biographies :

Oliver Sartor, MD, oncologue médical, professeur de médecine, d’urologie et de radiologie, directeur des essais radiopharmaceutiques, Mayo Clinic, Rochester, MN

Zachary Klaassen, MD, MSc, oncologue urologique, professeur adjoint de chirurgie/urologie au Medical College of Georgia de l’Université d’Augusta, Well Star MCG, Georgia Cancer Center, Augusta, GA