Faits saillants de la vie du pape émérite Benoît XVI

Le pape émérite Benoît XVI, le premier pontife en 600 ans à démissionner de son poste, était décédé à l’âge de 95 ans.

Benoît XVI a stupéfié le monde catholique le 11 février 2013, lorsqu’il a annoncé qu’il n’avait plus la force de diriger l’église de 1,2 milliard de personnes qu’il dirigeait depuis huit ans à travers le scandale et l’indifférence.

Sa décision dramatique a ouvert la voie au conclave qui a élu le pape François comme son successeur. Les deux papes ont ensuite vécu côte à côte dans les jardins du Vatican, un arrangement sans précédent qui a préparé le terrain pour que les futurs “papes émérites” fassent de même.

Le pape Benoît XVI à la messe de la Journée mondiale de la jeunesse près de Cologne en août 2005 (Copyright 2005 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Mais l’ancien cardinal Joseph Ratzinger n’avait jamais voulu être pape, prévoyant à 78 ans de passer ses dernières années à écrire dans la “paix et la tranquillité” de sa Bavière natale.

Ci-dessous, nous regardons les moments clés de sa longue vie.

16 avril 1927 : Né Joseph Alois Ratzinger à Marktl am Inn, Allemagne, le plus jeune des trois enfants de Joseph et Maria Ratzinger.

1943-1945 : Adjoint à la défense anti-aérienne allemande et fantassin ; emprisonné en 1945 dans le camp américain de prisonniers de guerre de Neu-Ulm.

29 juin 1951 : Ordonné avec son frère Georg Ratzinger à Freising.

1969-1977 : Professeur à l’Université de Ratisbonne.

25 mars 1977 : Nommé archevêque de Munich et Freising.

27 juin 1977 : Nommé cardinal par le pape Paul VI.

25 novembre 1981 : nommé préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi par le pape Jean-Paul II ; prend ses fonctions en mars 1982.

2 avril 2005 : décès du pape Jean-Paul II.

8 avril 2005 : En tant que doyen du Collège des cardinaux, Ratzinger préside les funérailles de Jean-Paul.

19 avril 2005 : 265e élu pape dans l’un des conclaves les plus rapides de l’histoire. Choisissant le nom de Benoît XVI, il dit qu’il n’est qu’un “simple et humble ouvrier dans la vigne du Seigneur”.

24 avril 2005 : Installé comme pape avec la messe.

Le prêtre Joseph Ratzinger prie lors d’une messe en plein air à Ruhpolding, dans le sud de l’Allemagne, en 1952

18-21 août 2005 : Premier voyage à l’étranger, aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Cologne, Allemagne.

24 septembre 2005 : Rencontre avec le théologien dissident Hans Kung à la résidence d’été papale.

25 décembre 2005 : Première encyclique « Dieu est Amour » signée. Sorti le 25 janvier 2006.

28 mai 2006 : Lors d’un voyage en Pologne, visite le camp de concentration d’Auschwitz.

12 septembre 2006 : Lors d’une visite en Allemagne, prononce un discours à l’Université de Ratisbonne qui met les musulmans en colère ; citant un empereur byzantin qui a qualifié certains des enseignements du prophète Mahomet de “mauvais et inhumains”, en particulier “son commandement de répandre la foi par l’épée”.

16 avril 2007 : Premier volume de « Jésus de Nazareth » achevé à l’occasion de son 80e anniversaire. Sortie le 13 avril.

27 mai 2007 : signe une lettre aux catholiques chinois, les exhortant à s’unir sous son autorité. Publié le 30 juin.

7 juillet 2007 : Supprime les restrictions sur la célébration de l’ancienne messe en latin dans un geste majeur envers les catholiques traditionnels.

20 avril 2008 : Lors d’une visite aux États-Unis, prie pour les victimes des attentats du 11 septembre 2001 à Ground Zero.

19 juillet 2008 : lors d’une visite en Australie pour les Journées mondiales de la jeunesse, rencontre des victimes d’abus sexuels sacerdotaux et, lors d’une messe, présente ses excuses pour leurs souffrances.

Le pape Benoît rencontre l’archevêque de Canterbury Rowan Williams, au Lambeth Palace de Londres en 2010 (Copyright 2010 The Associated Press. Tous droits réservés.)

21 janvier 2009 : Lève l’excommunication de l’évêque Richard Williamson, négationniste de l’Holocauste, et de trois autres évêques ultra-traditionalistes de la Fraternité Saint-Pie X, déclenchant l’indignation. Décret publié le 24 janvier.

10 mars 2009 : Reconnaît les erreurs du Vatican dans l’affaire Williamson, dit que le Vatican doit faire un meilleur usage d’Internet pour prévenir de futures controverses. Lettre publiée le 12 mars.

17 mars 2009 : En route vers le Cameroun, dit aux journalistes à bord de l’avion papal que les préservatifs ne sont pas la solution au SIDA et peuvent aggraver le problème, suscitant de nombreuses critiques.

11 mai 2009 : Lors d’une visite en Terre Sainte, dépose une gerbe au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, déclare que les victimes de l’Holocauste “ont perdu la vie mais qu’elles ne perdront jamais leur nom”.

29 juin 2009 : Signature de la troisième encyclique « La charité dans la vérité ». Sorti le 7 juillet 2009.

17 juillet 2009 : fracture du poignet droit en fin de soirée à la maison de vacances d’été.

20 octobre 2009 : Le Vatican annonce que le pape facilite la conversion massive des anglicans au catholicisme.

19 mars 2010 : Réprimande les évêques irlandais pour leurs « graves erreurs de jugement » dans le traitement des abus sexuels commis par des clercs, mais ne fait aucune mention de la responsabilité du Vatican dans une lettre aux fidèles irlandais. Sortie le 20 mars.

1er mai 2010 : ordonne une refonte majeure de la Légion du Christ après qu’une enquête du Vatican a déterminé que le fondateur était une fraude.

16-19 septembre 2010 : lors de la première visite d’État d’un pape en Grande-Bretagne, rencontre la reine Elizabeth II, archevêque de Cantorbéry Rowan Williams et béatifie l’anglican converti John Henry Newman.

Le pape avec la reine lors d’une visite en Ecosse

20 novembre 2010 : Révise les commentaires controversés du préservatif sur le SIDA dans un livre et dit que les hommes prostitués qui utilisent des préservatifs pourraient faire un premier pas vers une sexualité plus responsable.

2 mars 2011 : Questions d’exonération radicale des Juifs pour la mort du Christ dans « Jésus de Nazareth-Partie II ». Livre sorti le 10 mars.

1er mai 2011 : Béatifie Jean-Paul II devant 1,5 million de personnes.

28 juin 2011 : Tweets pour la première fois, annonçant le lancement du portail d’information sur les nouvelles du Vatican.

6 octobre 2012 L’ancien majordome du pape est reconnu coupable d’avoir volé les lettres privées du pontife et de les avoir divulguées à un journaliste.

11 février 2013 : Révèle en latin qu’il démissionne le 28 février lors d’une réunion des cardinaux du Vatican, surprenant même ses plus proches collaborateurs.

28 février 2013 : Départ du Vatican en hélicoptère à destination de Castel Gandolfo, où il entame son dernier voyage en tant que « simple pèlerin ».

Benoît est décédé le soir du Nouvel An 2022 (Copyright 2013 The Associated Press. Tous droits réservés.)

23 mars 2013 : Reçoit le pape François à déjeuner à Castel Gandolfo ; les deux hommes prient côte à côte et François insiste “Nous sommes frères”.

28 avril 2014 : Rejoint François sur l’autel pour canoniser saint Jean-Paul II et saint Jean XXIII, la première fois qu’un pape régnant et à la retraite célèbrent la messe ensemble.

11 avril 2019 : Dans un essai, attribue le scandale des abus sexuels du clergé à la révolution sexuelle des années 1960 et à l’absence de Dieu.

Janvier 2020 : Contribue à un livre réaffirmant le célibat des prêtres à une époque où François envisageait une exception, suscitant des appels à des règles régissant les futurs « papes émérites ».

18 juin 2020 : Se rend en Allemagne pour rendre visite à son frère malade, le révérend Georg Ratzinger, qui décède deux semaines plus tard, le 1er juillet.

16 juillet 2021 : A sa signature l’assouplissement des restrictions sur la célébration de l’ancienne messe en latin annulée par le pape François.

21 janvier 2022 : est accusé d’avoir traité quatre cas d’abus sexuels alors qu’il était évêque de Munich dans les années 1970 et 1980 par un rapport indépendant commandé par l’église allemande.

8 février 2022 : demande pardon pour toute “faute grave” dans la gestion des prêtres munichois, mais nie tout acte répréhensible personnel ou spécifique.

28 décembre 2022 : Le pape François annonce que Benoît est « très malade », demande des prières spéciales et lui rend visite chez lui.

31 décembre 2022 : Benoît décède à 9 h 34 à son domicile des jardins du Vatican à l’âge de 95 ans.