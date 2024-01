Faits saillants de la victoire de San Francisco au championnat NFC

Le 49ers de San Francisco sont de retour au Super Bowl.

Et ils ont une revanche depuis la dernière fois qu’ils ont atteint le Super Bowl.

Christian McCaffrey a marqué deux touchés au sol et a réalisé une course de 25 verges pour préparer le porteur de ballon de réserve Élie Mitchell‘s touchdown pour aider San Francisco à rebondir après un déficit de 24-7 à la mi-temps pour vaincre le Lions de Détroit, 34-31lors du match de championnat NFC dimanche.

Les 49ers se rencontreront Patrick MahomesAndy Reid et le Chefs de Kansas City au Super Bowl 58 à Las Vegas le 11 février. Les Chiefs ont remporté leur premier match du Super Bowl en battant les 49ers à Miami en février 2020.

Il s’agissait du troisième match consécutif de championnat NFC de San Francisco et du quatrième en cinq ans. Après avoir affronté les Chiefs lors du Super Bowl 54, les 49ers ont perdu contre les Rams de Los Angeles en 2021 et les Eagles de Philadelphie la saison dernière. Cela ressemblait presque à trois défaites consécutives.

Les Lions ont pris une avance de 24-7, grâce à un touché de 42 verges par le receveur. Jameson Williamsun touché d’un mètre par David Montgomery et une course de 15 mètres par Jahymr Gibbs. Williams a ajouté un touché avec 56 secondes à jouer, mais Detroit n’a pas été en mesure de récupérer le coup de pied en jeu sur la possession qui a suivi.

Stratège Brock Purdy a complété 20 des 31 passes pour 267 verges pour San Francisco, mais sa course de 21 verges au quatrième quart deux jeux avant le touché de Mitchell a effectivement mis le match hors de portée de Détroit.

Avec le ballon sur la ligne des 3 verges dans les dernières secondes de la première mi-temps, l’entraîneur des Lions Dan Campbell a opté pour un panier au lieu de maintenir sa réputation d’entraîneur le plus agressif de la NFL dans les situations de courte distance.

Détroit est sorti en seconde période et n’a marqué aucun autre point avant la dernière minute du premier match de championnat de conférence de la franchise depuis la saison 1991.

Purdy a trouvé le receveur des 49ers Brandon Aiyuk pour un attrapé de 51 verges qui a rebondi sur le casque du demi défensif des Lions Kindle Vildor. Aiyuk a marqué un touché de 6 verges trois jeux plus tard.

McCaffrey a marqué son deuxième touché au sol du match pour égaliser à 24 avec 3:02 à jouer au troisième quart, botteur de placement Jake Maugrey a ajouté son deuxième panier au début du quatrième quart, et le touché de Mitchell a donné l’avantage à San Francisco pour de bon.

Ailier rapproché des 49ers George Kittle a obtenu le coup de pied en jeu pour assurer la place au Super Bowl. — Safid Deen

Premier quart

Touché des Lions (13:18) – Jameson Williams, course de 42 verges (point supplémentaire Michael Badgley)

Touché des Lions (2:34) – David Montgomery, course d’un mètre (point supplémentaire de Michael Badgley)

Deuxième quartier

Touché des 49ers (13:49) – Christian McCaffrey, course de 2 verges (point supplémentaire de Jake Moody)

Touché des Lions (5:54) – Jahmyr Gibbs, course de 15 verges (point supplémentaire Michael Badgley)

Field goal des Lions (0:07) – Michael Badgley, 21 yards

Troisième quart

Field goal des 49ers (11:02) – Jake Moody, 43 yards

Touché des 49ers (5:17) – Brandon Aiyuk, passe de 6 verges de Brock Purdy (point supplémentaire de Jake Moody)

Touché des 49ers (3:02) – Christian McCaffrey, course d’un mètre (point supplémentaire de Jake Moody)

Quatrième trimestre

Field goal des 49ers (9:52) – Jake Moody, 33 yards

Touché des 49ers (3:02) – Elijah Mitchell, course de 3 verges (point supplémentaire de Jake Moody)

Touché des Lions (0:56) – Jameson Williams, passe de 3 verges de Jared Goff (point supplémentaire de Michael Badgley)

49ers 34, Lions 24 : Elijah Mitchell aurait pu décrocher le ticket pour le Super Bowl de San Francisco

La tentative ratée de quatrième essai des Lions est revenue les mordre.

Les 49ers ont effectué un touché de cinq matchs et 72 verges qui a été couronné par un touché au sol de 3 verges en porteur de ballon Elijah Mitchell pour donner à l’équipe un avantage de 34-24. La séquence de but de San Francisco a été soulignée par une course de 21 verges de Brock Purdy et une course de 25 verges par Christian McCaffrey lors du jeu qui a suivi.

Mitchell a ensuite marqué après les deux gros gains au sol avec 3:02 à jouer au chronomètre de jeu. — Tyler Dragon

49ers 27, Lions 24 : Jake Moody donne la première avance du match aux 49ers

Il a fallu attendre le quatrième quart-temps pour que les 49ers prennent leur première avance du match.

Maintenant, peuvent-ils tenir le coup ?

Les 49ers ont utilisé le panier de 33 verges de Jake Moody pour prendre une avance de 27-24 avec 9:52 à jouer.

Brock Purdy a été limogé lors de jeux consécutifs après avoir placé San Francisco dans la zone rouge avec une course de 10 verges jusqu’à la ligne des 13 verges. Le plaqueur défensif des Lions Tyson Alualu et la sécurité Ifetu Melifonwu ont convergé vers le premier sac, tandis que le plaqueur défensif Alim McNeill a décroché le deuxième.

Purdy a commencé l’entraînement avec une passe de 10 verges à l’arrière Kyle Juszczyk, qui a touché la ligne de touche. Purdy a également trouvé l’ailier rapproché George Kittle pour une capture de 28 verges pendant l’entraînement. — Safid Deen

Les espoirs des Lions au Super Bowl se sont-ils envolés après que les 49ers ont dominé le troisième quart-temps ?

Les 49ers se sont tous ressaisis en un quart-temps.

Les 49ers menaient 24-7 au début du troisième quart-temps et ont marqué 17 points sans réponse pour égaliser le match 24-24 à l’expiration du chronomètre du troisième quart-temps.

San Francisco a marqué des points sur ses trois possessions au troisième quart et a gagné 170 verges au total. La défense des 49ers a limité les Lions à seulement trois premiers essais et 42 verges au total au cours du quart.

La troisième période a été marquée par un Brandon Aiyuk attrapé un touché et un échappé de Jahmyr Gibbs qui a été récupéré par le joueur de ligne défensive des 49ers Arik Armstead.

Les 49ers ont possédé le ballon pendant près de 10 minutes au troisième quart-temps. — Tyler Dragon

49ers 24, Lions 24 : le score de Christian McCaffrey en fait un tout nouveau jeu de balle

Eh bien, regardez le tableau de bord. Nous avons un match nul à San Francisco. Il a fallu quatre jeux pour Christian McCaffrey entrera dans la zone des buts pour égaliser ce match à 24 avec 3:02 à jouer au troisième quart. Les 49ers ont profité de l’échappé qu’ils ont provoqué lors du précédent entraînement des Lions et ont rendu ce match de championnat NFC assez intéressant sur la fin. — Safid Deen

Les 49ers récupèrent l’échappé de Jahmyr Gibbs

Après un démarrage lent, la dynamique est désormais du côté de San Francisco.

Les Lions reviennent Jahmyr Gibbs a fouillé le ballon sur le premier jeu offensif de Detroit après le touché de San Francisco. Le ballon a été récupéré par le joueur de ligne défensive des 49ers Arik Armstead sur la ligne des 24 verges de Détroit. — Tyler Dragon

Lions 24, 49ers 17 : l’incroyable capture de Brandon Aiyuk établit son propre TD

Brandon Aiyuk a réalisé un jeu qui pourrait être le candidat à la prise de l’année.

Au premier et au 10e depuis la ligne de 45 verges de San Francisco, Brock Purdy a reculé et a laissé le ballon voler vers le bas du terrain pour le receveur large. La passe a rebondi sur le cornerback de Detroit Kindle Vildor alors que le défenseur tombait en essayant de saisir l’interception. Lorsque le ballon rebondit, Aiyuk fit jouer le heads-up et je l’ai arraché pour la capture pour placer les 49ers sur la ligne des 4 verges de Détroit.

Trois jeux plus tard, Purdy a retrouvé l’ancien joueur vedette de l’Arizona State pour un touché. — Victoria Hernández

JMJ Lions ?

Un jeu de troisième et cinq points avec le receveur Amon-Ra St. Brown ? C’était le troisième appel des Lions pour mettre en place un jeu de quatrième et deux. Et même ce jeu n’a pas bien fonctionné. Le quart-arrière des Lions, Jared Goff, s’est éloigné d’un sac et a trouvé le receveur Josh Reynolds, qui n’a pas pu garder l’entraînement de Détroit en vie. Après avoir ouvert la seconde mi-temps avec un panier, c’est le moment pour San Francisco de revenir dans ce match. — Safid Deen

Lions 24, 49ers 10 : Jake Moody connecte cette fois

Les 49ers avaient désespérément besoin de points lors de leur premier entraînement en seconde période.

San Francisco n’a pas obtenu de touché, mais ils ont réussi à convertir un panier.

Brock Purdy a complété trois passes au cours d’un entraînement de neuf jeux et 50 verges qui s’est terminé par un panier de 43 verges par Jake Moody.

Moody avait raté une tentative de placement de 48 verges au premier quart.

Les 49ers traînent toujours 24-10 au début de la troisième période. — Tyler Dragon

Que signifie « WCF » sur le maillot des Lions ?

Les Lions portent les initiales « WCF » sur leur épaule gauche en l’honneur de William Clay Ford Sr., devenu propriétaire majoritaire de la franchise en 1963. Les lettres ont été ajoutées à l’épaule en 2017, trois ans après la mort de Ford, après que l’équipe avait porté un patch « WCF » au-dessus des chiffres pour le commémorer initialement.

L’hommage imite le « GSH » que les Bears de Chicago portent sur les manches de leur uniforme pour honorer le patriarche de la franchise George S. Halas. Les Chiefs de Kansas City portaient également des écussons « NKH » cette saison pour honorer la matriarche de la franchise Norma Hunt, décédé en juin 2023. — Nate Davis

Air Tayvis

Chefs de Kansas City les fans n’auront pas besoin de monter dans un avion pour les emmener au Super Bowl.

American Airlines fait un clin d’œil et un signe de tête à Taylor Swift et Travis Kelce avec sa route sans escale de Kansas City à Las Vegas pour le Super Bowl. Le vol aller, qui part dans l’après-midi du 10 février, est AA1989, l’année de naissance de Swift et Kelce et le titre de son dernier album (réenregistré). Le retour, les yeux rouges après le Super Bowl, est le vol numéro 87, le numéro de Kelce.

La superstar de la pop et l’ailier rapproché des Chiefs se fréquentent depuis l’été dernier et elle est devenue une présence régulière aux matchs de Kanas City, y compris le championnat de l’AFC de dimanche. — Nancy Armure

Kristin Juszczyk montre un manteau en jersey qu’elle a confectionné pour le championnat NFC

Le manteau en jersey de Kristin Juszczyk qui elle a réalisé pour Taylor Swift est devenue virale.

Mais la tenue de la superstar de la pop n’était qu’un incident dans le parcours mode du créateur. Elle poursuit sa série de pièces stylées en confectionnant elle-même un manteau long pour le championnat NFC.

Juszczyk, qui est l’épouse de l’arrière latéral All-Pro des 49ers Kyle Juszczyk, a donné aux fans un aperçu des coulisses de son manteaumontrant le dessin initial et le produit final.

Le manteau rouge porte le numéro 44 de Juszczyk dans le dos avec les mots « Championnat de la Conférence nationale de football » cousus en dessous. Le numéro est divisé sur le devant par une fermeture éclair sur toute la longueur. Il y a des plaques signalétiques sur le côté du manteau et sur le bras. Le manteau présente des accents rayés le long du col, des manches et du bas. — Victoria Hernández

Les Lions mènent 24-7 à la mi-temps

Les 49ers se sont inscrits au tableau pour entamer le deuxième quart-temps avec un touchdown de 2 yards de Christian….