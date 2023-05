Faits saillants de la semaine 7 de l’USFL: les Panthers du Michigan devancent les généraux du New Jersey

La semaine 7 de la saison de l’USFL est remplie de confrontations qui ont de sérieuses implications pour les séries éliminatoires, et nous vous avons couvert de toute l’action d’une liste de dimanche qui comprenait une paire de concours cruciaux.

Plus tôt, les Houston Gamblers ont affronté les Memphis Showboats alors que les deux équipes tentaient de suivre le rythme des Birmingham Stallions (5-2) au sommet de la division sud.

Par la suite, les Panthers du Michigan (3-4) ont battu les Generals du New Jersey (2-5) alors qu’ils tentaient tous deux de rester à portée des Stars de Philadelphie, leaders de la division Nord (4-3).

Voici les meilleurs moments !

Michigan Panthers 25, New Jersey Generals 22

Salut aux troupes

Les généraux ont ouvert la bataille en rendant hommage aux soldats américains tombés avant le Memorial Day, portant un drapeau au milieu du terrain pour l’hymne national.

Donne-moi 3

Les Generals sont arrivés les premiers au tableau, semblant à l’aise lors de leur premier entraînement alors qu’ils prenaient rapidement une avance de 3-0 sur un FG de Nick Sciba.

Restez persévérant !

Après qu’un panier de 50 ans ait donné au Michigan une avance de 6-3 avant la mi-temps, Josh Love s’est associé à Trey Quinn sur une courte inclinaison au milieu pour donner l’avantage au Michigan.

Directement dans la corbeille à pain

De’Andre Johnson a montré à la fois ses compétences de course et de passe tout au long de la saison, et il s’est associé à l’une de ses cibles préférées pour tirer le New Jersey en deux, 12-10.

J’adore ça

Laissez Josh Love faire des jeux d’embrayage pour son équipe. Après avoir dépassé les marqueurs de distance pour un premier essai, il a lancé un centime pour prolonger l’avance du Michigan, 19-10.

Les vibrations étaient immaculées pour le Michigan après le TD, et cet extrait de Reggie Corbin a donné aux téléspectateurs un aperçu hilarant derrière le rideau de la stratégie de l’équipe.

Ne nous comptez pas

Johnson est descendu pour Jersey au troisième quart, mais Kyle Lauletta est intervenu en douceur en soulagement, et il a fait de son mieux pour ramener sa troupe dans le match, trouvant Moore à l’arrière de la zone des buts pour son deuxième score.

Je suis une légende

Le compte Twitter de Joe Walker contient le mot « légendaire ». Et il a arraché une course légendaire pour sceller l’accord pour le Michigan à la fin du quatrième, s’échappant pour un TD de 68 verges. Vous venez de ont pour voir le mouvement de bulldozer avec lequel il a frappé un défenseur en route vers la zone des buts.

La défense du Michigan a résisté jusqu’au coup de sifflet final et l’équipe a remporté une victoire cruciale de 25-22 pour garder intacts ses espoirs en séries éliminatoires.

