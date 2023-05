Faits saillants de la semaine 4 de l’USFL: les New Orleans Breakers battent les New Jersey Generals

La semaine 4 de la saison USFL 2023 bat son plein, et nous vous avons couvert de toute l’action autour de la ligue !

Les Breakers de la Nouvelle-Orléans (4-0) ont donné le coup d’envoi dimanche en poursuivant leur séquence sans défaite, battant les Generals du New Jersey (2-2) à l’emblématique stade Tom Benson Hall of Fame à Canton, Ohio.

Plus tard, sur FS1, les Birmingham Stallions (2-1) auront pour objectif de rebondir cette semaine face aux Pittsburgh Maulers (1-2).

Consultez la liste complète des matchs hebdomadaires de la saison régulière ici.

Voici les meilleurs jeux !

FINALE : New Orleans Breakers 20, New Jersey Generals 17

Départ rapide

La Nouvelle-Orléans a enfoncé le ballon profondément dans le territoire du New Jersey lors de la première possession du match après que le quart-arrière McLeod Bethel-Thompson ait rejoint l’ailier serré Sage Surratt sur une passe de 33 verges. Deux jeux plus tard, Wes Hills a couru dans un touché de 9 verges, donnant aux Breakers la première avance.

Chiffre d’affaires!

Le demi offensif des généraux Darius Victor a échappé au transfert lors du deuxième jeu de la possession qui a suivi et le secondeur des Breakers Shaheed Salmon a récupéré le ballon perdu.

La Nouvelle-Orléans n’a cependant pas pu obtenir de points sur le chiffre d’affaires, après six jeux.

Choisi!

Le New Jersey a finalement botté après avoir forcé la Nouvelle-Orléans à botter, mais il a épinglé ce dernier à sa propre ligne de 1 mètre en le faisant. Les Breakers ont obtenu un premier essai pour se sortir des ennuis, et Bethel-Thompson a ensuite fait intercepter sa passe par la sécurité des généraux Shalom Luani.

Le New Jersey n’a pas été en mesure d’obtenir des points sur le chiffre d’affaires, mais il a ensuite épinglé à nouveau la Nouvelle-Orléans sur sa propre ligne de 1 mètre et a forcé un trois et un retrait.

Marcher sur la corde raide

Après avoir forcé la Nouvelle-Orléans à faire un botté de dégagement pour la troisième fois, le New Jersey a égalisé le score.

Lors du premier jeu de possession, le quart-arrière De’Andre Johnson a frappé le receveur Cameron Echols Luper, qui a capté la passe au milieu du terrain et a couru le long de la ligne de touche pour un touché de 62 verges.

Un autre Hills TD

Eli Stove a lancé le coup d’envoi sur la propre ligne de 44 verges des Breakers, puis une pénalité de masque facial sur Braedon Bowman a placé le ballon sur la ligne de 41 verges des Généraux. Huit jeux plus tard, Hills a inscrit un score sur la ligne de but, donnant à la Nouvelle-Orléans une avance de 14-7.

C’est à moi

Le New Jersey a déplacé les chaînes en troisième et 19 de sa propre ligne de 43 verges lorsque Johnson l’a lancé pour le receveur large J’Mon Moore, qui a fait la prise contestée. Nick Sciba s’est ensuite connecté sur un panier de 38 verges, ramenant les généraux à moins de quatre. Ils étaient menés 14-10 à la mi-temps.

Scène effrayante

La sécurité de la Nouvelle-Orléans, Greg Eisworth II, est tombée après une course de Victor au début de la seconde période. Heureusement, il a finalement pu se lever et s’asseoir sur le chariot.

Tourner pour six

Le New Jersey est allé trois fois pour commencer la seconde mi-temps, qui a été suivi par Matt Coghlin marquant un panier de 25 verges pour la Nouvelle-Orléans. Ensuite, les généraux ont marqué leur deuxième touché.

Victor a propulsé l’entraînement des généraux avec une solide course de 30 verges au milieu. Deux jeux plus tard, Trey Williams a couru sur un score de 19 verges, ce qui l’a vu filer dans la zone des buts. Le match était à égalité à 17 chacun après le troisième quart-temps.

NOLA reprend la tête

Après que les deux équipes soient allées trois et trois, Coghlin a marqué un panier de 25 verges pour donner aux Breakers une avance de 20-17 avec 7:06 à faire au quatrième quart.

Le New Jersey est allé à trois reprises lors du prochain entraînement, qui a été suivi par la Nouvelle-Orléans qui a réduit le temps à 36 secondes de la fin au quatrième quart. Les Breakers ont tenu bon pour gagner.

