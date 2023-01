Faits saillants de la semaine 18 de la NFL : Titans-Jaguars en direct ; Les Chiefs dominent les Raiders et décrochent la tête de série n ° 1 de l’AFC

Semaine 18 du NFL la saison démarre avec un double en-tête samedi.

Les Chiefs de Kansas City ont géré les Raiders de Las Vegas lors du premier match de la journée, 31-13. Maintenant, les Titans du Tennessee affrontent les Jaguars de Jacksonville.

Voici les faits saillants!

Titans du Tennessee contre Jaguars de Jacksonville

Lecteur FG long

Tennessee et Jacksonville ont chacun fait trois et trois pour commencer le match. Ensuite, les Titans ont mis sur pied un entraînement de 17 jeux, qui les a vus convertir deux quatrièmes essais. L’entraînement a abouti à un panier de 51 verges.

Les titans en profitent

Avec le ballon sur le territoire du Tennessee, Jacksonville a tâtonné sur un jeu truqué et les Titans ont récupéré.

Sept jeux plus tard, le quart-arrière Joshua Dobbs a frappé l’ailier serré Chigoziem Okonkwo pour un touché de 21 verges – mais pas avant un bras raide de Derrick Henry. Le Tennessee menait 10-0.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

FINALE : Chiefs de Kansas City 31, Raiders de Las Vegas 13

L’amour pour Damar

Les Chiefs et les Raiders portaient des chemises “Love For Damar” avant le match. Les chemises ont été faites pour montrer leur soutien à Billets de Buffalo sécurité Damar Hamlin qui s’est effondré lors du match de lundi soir entre les Bills et Bengals de Cincinnati .

Hamlin respire maintenant par lui-même et est capable de parler après avoir retiré son tube respiratoire, a déclaré son agent vendredi.

Moment de soutien

Ce fut un beau moment à Las Vegas alors que les fans montraient leur soutien à Hamlin avant le coup d’envoi.

Aller en profondeur

Patrick Mahomes et les Chiefs ont perdu peu de temps en attaque alors que la superstar QB a frappé Justin Watson pour un énorme gain de 67 verges sur seulement le deuxième jeu du match.

Les chefs du conseil d’abord

Au troisième but, Mahomes a envoyé une passe de pelle à Jerick McKinnon pour un touché de 2 verges, donnant aux Chiefs une avance de 7-0.

Daniel Carlson a réussi un panier de 54 verges pour les Raiders lors de la possession suivante.

Les chefs capitalisent

Las Vegas a forcé Kansas City à lancer sa prochaine possession, ce dernier épinglant le premier sur sa propre ligne de 5 mètres. Après avoir semblé travailler hors de danger, le quart-arrière des Raiders Jarrett Stidham a été intercepté par la sécurité des Chiefs Juan Thornhill.

Prenant le relais sur la ligne de 44 verges de Las Vegas, Mahomes a frappé le receveur large JuJu Smith-Schuster pour un ramassage de 28 verges, suivi d’un report de 14 verges de Kadarius Toney. Ensuite, Ronald Jones a participé au deuxième touché de Kansas City.

KC étant KC

Après que les Raiders n’aient pas réussi à marquer à 2 mètres, les Chiefs ont pris le relais et ont mis en place un entraînement de 98 mètres, qui s’est terminé par un touché de 11 mètres par Toney. Le score a donné aux Chiefs une avance de 21-3.

Rotation intempestive

Lors de la possession qui a suivi, Stidham a été limogé par l’ailier défensif des Chiefs Mike Danna, et George Karlaftis a récupéré le ballon perdu avec neuf secondes à jouer en seconde période. Deux jeux plus tard, Harrison Butker a réussi un placement de 44 verges.

Kansas City menait 24-3 à la mi-temps.

En contrôle total

Kansas City a étendu son avance à quatre points au début du quatrième quart.

Le porteur de ballon Isiah Pacheco a décollé pour une course de 31 verges jusqu’à la ligne des 2 verges de Las Vegas. Trois jeux plus tard, le porteur de ballon a marqué le score sur la ligne de but. Les Chiefs menaient 31-6 avec 11:03 à jouer au quatrième quart.

Continuent de se battre

Les Raiders ont trouvé la zone des buts pour la première fois avec 6:38 à faire au quatrième quart lorsque Stidham a frappé le receveur éloigné Hunter Renfrow pour un score de 11 verges.

Kansas City a remporté la victoire 31-13, assurant la tête de série n ° 1 de l’AFC.