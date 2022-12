Faits saillants de la semaine 16 de la NFL : les Jags abandonnent les Jets sur TNF ; Zach Wilson sur le banc

La semaine 16 de la saison de la NFL a débuté avec Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville en feu vers une victoire 19-3 sur les Jets de New York lors du Thursday Night Football.

Avec cette victoire, les Jags améliorent leur fiche à 7-8 cette saison et ont maintenant remporté cinq de leurs sept derniers matchs. Les Jets chutent à 7-8 après une performance terne du quart-arrière Zach Wilson, qui a été mis au banc en retard pour le remplaçant Chris Streveler.

Voici les meilleurs jeux !

Jaguars de Jacksonville 19, Jets de New York 3

Début difficile

Les Jaguars ont craché le ballon lors de leur premier entraînement, alors que Lawrence a tâtonné lors du troisième jeu de la nuit après un sac massif des Jets DT Quinnen Williams.

Avec cet échappé, les Jaguars ont maintenant plus d’entraînements d’ouverture avec un chiffre d’affaires (quatre) qu’ils n’en ont avec un score (trois) cette saison.

Les Jets ont profité du roulement précoce en inscrivant un panier pour prendre une avance de 3-0 dès le départ.

En mouvement

Jacksonville a noué les choses avec un placement sur le terrain, réalisant un entraînement de 10 jeux et 61 verges lors de sa prochaine possession.

Les Jets ont répondu avec l’ailier rapproché Tyler Conklin qui a ramassé 27 verges lors du dernier entraînement de New York au premier quart, mais l’équipe locale n’a pas été en mesure de transformer cet élan en points et a fini par lancer.

Les Jags avancent

Lors de l’entraînement des Jags qui a suivi, Lawrence a marqué un but au troisième essai, donnant à Jacksonville sa première avance du match, 10-3.

Trouver un rythme

Ensuite, l’équipe de la route a prolongé son avance avec un panier de 45 verges à la fin du deuxième quart pour porter le score à 13-3 à la pause.

Déplacez les chaînes !

Les Jags ont lancé le score en deuxième mi-temps avec un autre placement, prenant une avance de 16-3 au début du troisième quart.

Nouveau QB

Wilson a été mis au banc à la fin du troisième quart pour le remplaçant QB Streveler, que les Jets ont activé depuis l’équipe d’entraînement.

Le changement est survenu après que le fan des Jets a éclaté dans les chants «Nous voulons Streveler» autour du stade MetLife.

Pas d’abandon

Avec Streveler à la barre, les Jets se sont mis au travail en se déplaçant vers le bas pour essayer de combler l’écart…

… mais la défense des Jaguars s’est avérée trop forte.

Jacksonville a ensuite ajouté un autre but sur le terrain après le chiffre d’affaires pour sceller l’affaire, 19-3.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore