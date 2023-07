Faits saillants de la Norvège contre les Philippines : la Norvège gagne 6-0

Norvège poursuivi sa Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 campagne avec son dernier match du Groupe A contre le Philippines à Eden Park à Auckland dimanche ( sur FS1 et l’application FOX Sports ).

Après avoir eu du mal à trouver sa place lors de ses deux premiers matches, la Norvège n’a pas eu de tels problèmes contre les Philippines qui ont pris une avance de trois buts tôt à la mi-temps et ont finalement gagné par un score de 6-0.

Sophie Roman Haug a marqué chacun des deux premiers buts des Norvégiennes et a récolté son tour du chapeau avec un troisième dans les arrêts de jeu en fin de match. Cette performance impressionnante a permis à la Norvège de surmonter son lent départ et de se qualifier pour la phase à élimination directe, ce qu’elle a fait lors des neuf participations à la Coupe du monde de son programme. L’adversaire est inconnu avec plus de jeux à jouer.

Découvrez les faits saillants ci-dessous!

Faits saillants de la Norvège contre les Philippines | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 Découvrez les temps forts de la rencontre entre la Norvège et les Philippines dans le groupe A de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

Norvège vs Philippines

Finale : Norvège 6, Philippines 0

95′ : BUT ! Tour de chapeau!

Sophie Román Haug a trouvé le fond du filet dans les dernières minutes du match pour offrir un tour du chapeau à la Norvège.

La Norvégienne Sophie Roman Haug marque un but face aux Philippines en 90+5′ | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 Regardez la Norvégienne Sophie Roman Haug marquer un but contre les Philippines en 90+5′ lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

83′ : Quel arrêt !

Olivia McDaniel a mis la main sur le tir haut et a empêché les Norvégiennes d’inscrire leur sixième but du match.

67′ : Carton rouge pour les Philippines

Après que le jeu ait été vérifié sur VAR par l’arbitre, Sofia Harrison a reçu un carton rouge pour un tacle dangereux et a laissé les Philippines avec 10 joueurs pour le reste du match.

53′ : BUT ! La Norvège encaisse un penalty

Guro Reiten a converti un tir de pénalité et ajoute à l’avance avec le cinquième but du match pour les Norvégiens.

Le Norvégien Guro Reiten marque un but face aux Philippines en 53′ | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 Regardez la Norvégienne Guro Reiten marquer un but contre les Philippines à la 53′ de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

48′ : BUT ! Le but contre son camp des Philippines prend l’avantage sur la Norvège

Le centre de la Norvège au centre a été frappé dans le filet par les Philippines et a donné à la Norvège une avance de 4-0.

Alicia Barker des Philippines marque un but contre son camp en 48′ | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 Regardez Alicia Barker, des Philippines, marquer un but contre son camp à la 48′ lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

Garder un œil ouvert

Mi-temps : Norvège 3, Philippines 0

31′ : But ! La Norvège frappe pour la troisième fois 3-0 !

Caroline Graham Hansen a montré son talent et a inscrit le troisième but de la première mi-temps pour la Norvège.

La Norvégienne Caroline Graham Hansen marque un but face aux Philippines en 31′ | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 Regardez la Norvégienne Caroline Graham Hansen marquer un but contre les Philippines à la 31′ de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

29′ : Presque un but miraculeux !

Sophie Román Haug a presque réussi un tour du chapeau en première mi-temps d’une manière vraiment électrique.

17′ : BUT ! Encore la Norvège !

Sophie Román Haug a marqué son deuxième but en seulement 17 minutes de jeu et a donné à la Norvège une avance de 2-0.

La Norvégienne Sophie Roman Haug marque un but face aux Philippines en 17′ | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 Regardez la Norvégienne Sophie Roman Haug marquer un but contre les Philippines en 16′ lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

8′ : la Norvège maintient la pression sur les Philippines

6′ : BUT ! La Norvège frappe en premier

Sophie Román Haug a réussi un tir qui a trouvé le fond du filet et a donné l’avantage aux Norvégiennes.

La Norvégienne Sophie Roman Haug marque un but face aux Philippines en 6′ | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 Regardez la Norvégienne Sophie Roman Haug marquer un but contre les Philippines en 6′ de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.

AVANT-MATCH

La mise en scène

Qui est l’acteur clé pour les Philippines ?

L’équipe « World Cup NOW » va en profondeur avant le coup d’envoi.

La Norvège peut-elle rebondir ?

L’équipe « World Cup NOW » a visionné le match en direct sur Twitter avant le coup d’envoi.

La Norvège récupère une étoile

Caroline Graham Hansen est de retour dans la formation de départ pour la Norvège.

Les Philippines prêtes à partir

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde féminine et comment regarder chaque match en direct ici. Retrouvez les derniers scores ici.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Norvège Philippines Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES

L’USWNT a besoin d’un résultat contre le Portugal, sinon l’impensable pourrait arriver

Calendrier de la Coupe du monde féminine 2023 : comment regarder, chaîne de télévision, dates, résultats

Prédictions Suède-Italie, France-Brésil, choix de Chris ‘The Bear’ Fallica





Classement de puissance de la Coupe du monde féminine : pas de place à l’erreur pour les États-Unis, l’Angleterre, le Brésil et les autres

Les gardiennes de but ont été les vedettes de la Coupe du monde féminine 2023

Scénarios de groupe de la Coupe du monde féminine : comment chaque équipe se qualifie pour les huitièmes de finale





États-Unis contre Portugal : tout ce qu’il faut savoir, comment regarder la finale de la phase de groupes

Quotidien de la Coupe du Monde Féminine : L’Argentine fait son grand retour ; L’Angleterre perd un joueur clé de sa victoire

Faits saillants de la RP Chine contre Haïti : la Chine en désavantage numérique utilise PK pour battre Haïti