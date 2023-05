Faits saillants de la NASCAR All-Star Race: Larson gagne à North Wilkesboro

Le Série de coupe NASCAR Le calendrier de mai s’est poursuivi dimanche avec la course NASCAR All-Star Race au North Wilkesboro Speedway, et nous vous avons couvert de toute l’action du début à la fin.

Apogée de la saison du 75e anniversaire de NASCAR, la All-Star Race 2023 est revenue aux racines de la course, alors que les pilotes se sont affrontés sur plus de 200 tours sur la piste historique de 0,625 mile – marquant sa première apparition sur le calendrier NASCAR depuis 1996.

C’était la 14e course de la saison 2023 de la Cup Series, et Kyle Larson a remporté la bourse d’un million de dollars à Wilkesboro, en Caroline du Nord.

Voici les meilleurs moments !

La mise en scène

Avant l’action, Bob Pockrass de FOX Sports a expliqué quoi et qui surveiller lors de la course de dimanche.

C’est le roi !

Deux légendes du sport ont ouvert la course avec une introduction aux proportions All-Star par excellence.

Mettre au vert!

Ce fut un départ inoubliable lorsque les drapeaux verts ont été agités, signalant le début d’un spectacle étoilé.

Nouveau chef

Après avoir remplacé ses pneus lors d’un arrêt au stand précoce, Kyle Larson a pris la tête du peloton alors que la course commençait.

Échanges passionnés

Larson est resté au sommet du classement pendant les premiers tours, mais la bataille pour la deuxième place a été très disputée entre Daniel Suarez et Bubba Wallace.

Larson a gardé son sang-froid devant, alors qu’il a continué à éloigner les conducteurs adverses en lice pour le poste.

Course de pouces

Cela ne va pas beaucoup mieux du point de vue électrique que les courses sur piste courte. Regardez comment ces voitures ont manoeuvré pour un avantage sur le parcours raccourci.

Argent Larson

La démonstration de manœuvres nettes et de rythme intelligent de Larson lui a permis de s’éloigner confortablement du terrain, remportant la course de plusieurs secondes.

