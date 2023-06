Faits saillants de la finale de l’Open d’Indonésie 2023 : Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty décrochent le titre en double messieurs

En savoir plus

« Nous nous sentons vraiment bien de la façon dont nous avons joué aujourd’hui. Ils ont fait un retour dans le troisième match mais nous sommes restés jusqu’au bout et je suis content que nous n’ayons pas dérogé à notre tactique. On s’y est tenu jusqu’au bout. C’est la première fois que nous participons à une finale de Super 1000 et donc ça fait du bien », a déclaré Chirag après la victoire.

« Ils (les Coréens) ont aussi une défense très solide, donc c’était une sorte de match attaque contre défense. Vous ne pouvez tout simplement pas les attaquer aveuglément. On mélangeait. »

Interrogé sur la finale de dimanche : Satwik a répondu : « C’est un nouveau jour, revenez et récupérez d’abord votre corps. Je ne me sentais pas à 100% lors du premier match. Lentement, j’ai retrouvé mon rythme dans le deuxième match. La victoire a également prolongé leur record global face à face contre Kang et Seo à 3-2.

Le double masculin a commencé sur un pied d’égalité avant que la paire coréenne ne passe à 6-3 lors du match d’ouverture.

Les médaillés d’or des Jeux du Commonwealth affronteront désormais les deuxièmes têtes de série Aaron Chia et Wooi Yik Soh de Malaisie, qui ont battu la combinaison indonésienne de Pramudya Kusumawardana et Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan 21-12-21 23-21 21-13 dans l’autre demi-finale.

Plus tôt cette année, Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty ont remporté l’or après avoir battu la paire malaisienne Ong Yew Sin et Teo Ee Yi 16-21, 21-17, 21-19 lors de la finale des Championnats d’Asie de badminton à Dubaï.

La paire de médaillés de bronze des Championnats du monde 2022 a brisé une sécheresse de 58 ans, devenant les premiers Indiens après Dinesh Khanna à être couronnés champions aux championnats continentaux.