Faits saillants de la Caroline du Sud contre UConn: Gamecocks en tête des Huskies sur FOX

Le n ° 1 de la Caroline du Sud est allé sur la route et a battu les UConn Huskies n ° 5 dimanche, 81-77, alors que le basket-ball universitaire féminin occupait le devant de la scène sur FOX.

Avec la victoire, les Gamecocks sont restés invaincus, ayant maintenant remporté 23 matchs de suite. Ils ont également mis fin à la séquence de 14 victoires consécutives des Huskies avec la victoire de retour dimanche.

Voici les faits saillants!

Caroline du Sud 81, UConn 77

Et c’est parti !

La Caroline du Sud a ouvert le score en première mi-temps, mais UConn était juste derrière. L’attaquante des Huskies Aaliyah Edwards, qui a récemment été nommée parmi les 10 meilleures candidates pour le prix Katrina McClain 2023 – un prix annuel très convoité qui récompense les meilleurs attaquants de puissance du basketball universitaire féminin D-1 – a obtenu le premier seau pour l’équipe locale.

En mouvement

L’attaquant des Huskies Aubrey Griffin a proposé quelques lay-ups en douceur pour commencer à construire l’avance d’UConn tôt dans le match.

Rebond central XL !

Le garde des Huskies Nika Mühl – le joueur défensif de l’année 2022 du Big East – a vidé un 3 points à la fin du premier quart pour porter l’avance d’UConn à huit.

Faire une déclaration

L’équipe locale a mené 25-14 dans le deuxième quart, grâce à ce 3 points d’embrayage de Lou Lopez-Sénéchal.

SC apparaît

Le garde de Caroline du Sud, Raven Johnson, a fait un saut crucial au début du deuxième quart pour garder les Gamecocks dedans.

Prendre de l’élan

La Caroline du Sud, avec beaucoup d’aide de Johnson et du centre Kamilla Cardoso, s’est mise au travail pour combler l’écart alors que le deuxième cadre se poursuivait.

Match nul!

Les choses se sont nouées à 34 points par pièce avant la mi-temps.

À la pause, les Huskies tiraient 45,8% – dont 66,7% à distance – tandis que les Gamecocks ne tiraient que 34,3% et étaient 0 pour 7 à partir de la ligne des 3 points.

Faire des jeux

La Caroline du Sud a été la première à frapper après la pause, mais UConn a répondu rapidement pour garder les choses alors même que le troisième quart commençait.

Le garder près

C’était à mi-chemin du troisième quart-temps et aucune des équipes n’a obtenu plus de deux points d’avance sur l’autre, car les deux équipes ont fourni un effort total.

Trop dûr

Double équipe ? Pas de problème pour la star des Gamecocks, Aliyah Boston, qui a mis de l’espace entre son équipe et les Huskies en fin de période.

À égalité

Griffin a fait un seau crucial et un lancer franc pour UConn pour lier les choses une fois de plus, cette fois à 3:48.

Chauffer!

Les Gamecocks ont mené une série de 6-0 à la fin du troisième quart pour prendre une avance de 51-45 avec 1:53 à jouer dans le cadre.

Hausse du troisième trimestre

Edwards a permis à UConn de reprendre le rythme avec un gros lay-up et un lancer franc pour en faire un match à trois points.

Tireurs d’élite

La pression d’UConn au début du quatrième quart a gardé la Caroline du Sud à portée de main…

… mais les Gamecocks ne reculaient pas sans se battre. Exemple A : Johnson.

S’éloigner

Après avoir mené la majorité du match, la Caroline du Sud a pris une avance de 11 points, 72-61, avec moins de trois minutes à jouer.

Heure de fermeture

UConn a réussi une série de 6-0 à la fin de la dernière période pour en faire un match à six points avec un peu plus d’une minute à jouer.

Se battre jusqu’à la fin

Les Huskies ont continué à tout donner alors que le dernier quart tirait à sa fin, réduisant légèrement l’écart à chaque tournant.

Cependant, ce n’était pas suffisant pour effectuer un retour, et les choses se sont arrêtées là, 81-77.

