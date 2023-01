Faits saillants de Butler contre UConn: les Huskies mènent à deux chiffres à la mi-temps

Une confrontation de grande envergure dans le Big East bat son plein dimanche sur FOX, alors que le n ° 15 UConn accueille Butler à Hartford, Connecticut.

Ce fut une saison en montagnes russes pour les Huskies, qui ont commencé 14-0 mais ont perdu cinq de leurs six derniers matchs – y compris leurs trois derniers – pour tomber à 15-5, 4-5 dans le jeu Big East.

Pendant ce temps, les Bulldogs (11-9, 3-6) ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs, dont une défaite de 21 points aux mains de Creighton mardi.

Voici les meilleurs jeux !

Majordome chez UConn

Et c’est parti !

Les deux équipes se battaient au début de celui-ci, mais UConn a construit une avance de 6-0 dès le départ pour donner le ton. Butler a trouvé un rythme peu de temps après, tirant à moins de trois points, 8-5, au début de la première mi-temps.

Voir 3s

Les Huskies ont répondu avec leur propre 3 points pour mettre de l’espace entre eux et les Bulldogs, 11-5.

Faire une déclaration

Après que le garde de Butler, Chuck Harris, ait réussi un autre 3 points pour garder UConn à portée de main…

… les Huskies ont marqué 12 points sans réplique pour étendre leur avance à 32-13 avec 4:12 à jouer avant la pause.

En passant !

L’attaquant d’UConn Alex Karaban est entré dans le chat à 3 points avec son propre sauteur à la fin de la première mi-temps, ce qui en fait un match à 20 points, 35-15.

Une moitié vers le bas, une à faire

Les Huskies ont continué à en découdre et à diriger le terrain pour le reste de la mi-temps, ce qui leur a permis de mener une avance de 45-23 à la mi-temps.

En première mi-temps, UConn a tiré 45,5% – dont 33,3% à distance et 70,6% depuis la ligne des lancers francs.

De l’autre côté, Butler n’a tiré que 24,0% en première mi-temps – dont 30% sur la ligne des 3 points – mais était un parfait 8 pour 8 aux lancers francs.

Restez à l’écoute pour les mises à jour !

Lire la suite:

Les meilleures histoires de FOX Sports :

 

Obtenez plus du basketball universitaire Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore