Faits saillants de Bigg Boss OTT 2 du 17 juillet

Conseils Films et Matchbox Pictures présents JOYEUX NOËLun conte défiant les genres du réalisateur de JOh non Gaddaar, Badlapur, et Andhadhun. Avec la promesse qu’il est aussi différent de ces films qu’ils le sont les uns des autres. Merry Christmas est tourné en deux langues, avec différents acteurs de soutien. Les co-stars de la version hindi Sanjay Kapoor, Vinay Pathak, Pratima Kannan, et Tinnu Anand, tandis que la version tamoule a Radhika Sarathkumar, Shanmugaraja, Kevin Jay Babu, et Rajesh Williams dans les mêmes rôles. Cela ajoutera sûrement une couche supplémentaire d’anticipation pour les fans du monde entier. Le film présente également Pari, un enfant acteur. Ashwini Kalsekar et Radhika Apte sont vus dans des camées passionnants.

Produit par Ramesh Taurani et Jaya Taurani ; Sanjay Routray & Kewal Garg, ‘Merry Christmas’ est une collaboration qui combine la vision et l’expertise de deux maisons de production estimées, Tips Films et Matchbox Pictures. Avec leur engagement à offrir un divertissement de haute qualité, le public peut s’attendre à une expérience vraiment passionnante qui leur donnera envie de plus.

Tips Films et Matchbox Pictures vous invitent à participer aux réjouissances avec du gâteau au rhum et du sherry. Pour chanter, danser, s’émerveiller, et peut-être verser une larme aussi. Merry Christmas sort dans le monde entier le 15 décembre 2023.

Pendant ce temps, Katrina Kaif sera également vue dans Tiger 3. Elle partagera à nouveau l’espace d’écran avec Salman Khan. C’est l’un des films les plus attendus. Le film devrait sortir pendant le festival de Diwali. Étant donné que les deux premiers versements ont été de super succès, la même chose est attendue de Tiger 3. Vijay Sethupathi a également son ardoise pleine. Il va être vu avec Shah Rukh Khan, Nayanthara et d’autres à Jawan. Le film sortira en septembre. La bande-annonce de Jawan a déjà laissé les fans époustouflés. Vijay Sethupathi et son avatar de flic ont déjà reçu un coup de pouce de tous.