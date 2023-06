Faits saillants de Bigg Boss OTT 2: Drame de caca de Puneet Superstar, Pooja Bhatt dévoile son cœur sur la lutte contre l’alcoolisme et les confessions franches d’Aaliya Siddiqui et plus encore

Le premier jour de Bigg Boss OTT 2 s’est avéré très dramatique. La tirade constante de Puneet Superstar s’avère difficile pour tous les colocataires. Aujourd’hui, quelqu’un s’est plaint qu’il semblait que quelqu’un ne maintenait pas l’hygiène dans les toilettes. Il semble qu’un peu de caca ait été vu sur le siège des toilettes, ce qui a dégoûté les colocataires. De Pooja Bhatt à Jad Hadid, tout le monde s’en plaignait. Puneet Superstar a déclaré qu’il avait utilisé les toilettes, mais uniquement pour prendre une fuite. Il a nié l’avoir sali de cette manière. Mais la plupart des colocataires étaient d’avis qu’il était derrière cet acte immonde.

Aaliya Siddiqui a vu dire à Bebika Dhurve qu’elle ne voulait que du temps et de l’attention de Nawazuddin Siddiqui dans leur mariage. Elle a dit qu’il avait avancé dans sa carrière mais avait complètement oublié sa vie de famille. Aliya a déclaré qu’ils étaient ensemble pour le bien de leurs enfants. Elle a dit qu’il était un bon père à certains égards. Elle a également dit qu’elle ne ressentait aucune douleur car leur amour s’était terminé en totalité.

Pooja Bhatt a révélé qu’elle s’était remise de l’alcoolisme à l’âge de 44 ans. Elle a déclaré que les hommes n’étaient pas jugés par la société lorsqu’ils disaient qu’ils essayaient de lutter contre l’abus d’alcool, mais que ce n’était pas si facile pour les femmes. Pooja Bhatt a déclaré qu’elle buvait de la publicité et qu’elle ne cachait donc pas son rétablissement. Elle a dit qu’elle dirait aux gens qu’elle est une alcoolique en convalescence lorsque les gens la désignent comme telle.

Avinash Sachdev et Jiya Shankar ont beaucoup discuté de Palak Purswani. Il lui a dit qu’il n’aurait aucun problème si Palak et Jiya redevenaient amis dans l’émission. Il a dit qu’il prendrait position s’il voyait Palak Purswani utiliser des informations extérieures contre lui à l’intérieur de la maison Bigg Boss OTT 2.

Puneet Superstar a déclaré qu’il était un Sakht Launda et qu’il n’avait jamais eu de petite amie. Il a dit qu’il ne s’était jamais lié d’amitié avec des filles et qu’elles n’avaient pas non plus essayé d’être proches de lui. Lorsque Cyrus Broacha lui a demandé s’il était vierge, il a accepté la même chose. Cela le laissa très surpris. Il a dit à Puneet que sa virginité était la raison de son agression inhabituelle.