Faits saillants de Bigg Boss OTT 2 Day 5: Pooja Bhatt abat Palak Purswani-Jiya Shankar, Bigg Boss appelle Akanksha Puri faux et plus

Il y a quelques heures à peine, un autre épisode de Bigg Boss OTT 2 s’est terminé. Ce fut encore un autre épisode dramatique avec des bagarres entre les candidats, les fausses nominations des candidats et plus encore. Pooja Bhatt s’est disputé avec Palak Purswani alors qu’elle prenait position pour Manisha Rani. Bigg Boss a appelé Akanksha Puri pour pleurer sur la ration. Elle a été qualifiée de fausse candidate par Bigg Boss et plus tard, il a demandé aux colocataires de prendre deux noms qu’ils trouvaient faux.

Mises à jour de Bigg Boss OTT 2

Cyrus Broacha et Pooja Bhatt ont parlé de l’explosion de Bebika hier soir. Cyrus semblait se moquer de sa dépression. Plus tard, on a vu Avinash perdre son sang-froid alors que quelqu’un utilisait sa serviette et y gardait ses affaires. Il a cassé la pince et le peigne et l’a jeté à la poubelle. Lorsque Falaq lui a donné une autre serviette, il l’a coupée pour faire des marques. Plus tard, Palak essaie de parler à Cyrus mais comme Pooja est là, elle lui donne un sou de ses réflexions sur son équation avec Avinash Sachdev. Mais Palak a un point de vue différent. Falaq dit à tout le monde qu’ils doivent faire attention à la nourriture car la quantité est moindre. Akanksha qui mange sa nourriture se sent mal et la donne à Avinash. Elle éclate en sanglots et prétend qu’elle se sent mal quand les gens ne reçoivent pas assez de nourriture. Peu de temps après, Akanksha est vu danser avec Manisha.

Tâche d’ALERTE à la fausseté

Jiya est vue en train de parler à Cyrus tandis que Bebika est vue assise là. Bebika dit quelque chose qui conduit à une dispute verbale entre eux. Plus tard, Bigg Boss claque Akanksha Puri pour avoir pleuré un seau de larmes puis dansé l’instant d’après et l’appelle fausse. Plus tard, Bigg Boss demande à ses colocataires de nommer deux autres candidats chacun et ils seront mis en prison. Par consensus, Bebika et Akanksha sont qualifiés de faux. Manisha et Palak ont ​​une dispute alors que Manisha l’appelle fausse. Avinash appelle Manisha pour avoir appelé Jad Paglu pendant la tâche.

La grande confrontation entre Pooja et Palak

Jiya et Palak parlent de Pooja sur le fait qu’elle n’écoute pas du tout son point de vue. Plus tard, alors que Pooja est vue en train d’encourager Manisha, Jad les rejoint. Palak et Jiya entrent dans la cuisine pour travailler et Pooja leur dit que Manisha a plus de sagesse qu’ils n’en combinent. Cela déclenche Palak et Jiya tous les deux. Pendant que Palak essaie de lui parler, Pooja se met sur la défensive et appelle Palak sans grâce. Palak a plus tard une panne.

Regardez la vidéo du face-à-face de Pooja et Palak ici :

Ailleurs, Avinash essaie de régler les choses avec Manisha sur le fiasco de Jad et la nomination de faux. Mais Pooja intervient à nouveau. Avinash termine le sujet. Plus tard, Palak parle à Avinash, Jiya et Abhishek. Ils ont l’impression qu’elle est dominante. L’épisode se termine avec Palak racontant son histoire d’amour avec Avinash.