Faits saillants de Bigg Boss OTT 2 Day 4: Falaq Naaz est le premier capitaine, Bebika Dhurve perd son calme sur Fukra Insaan et Akanksha Puri et plus

Bigg Boss OTT 2, jour 4, 21 juin 2022, mise à jour écrite : Il s’est passé beaucoup de choses dans la maison de l’émission Web hébergée par Salman Khan. Pour commencer, la superstar de Puneet, bien qu’elle ne soit pas dans la maison, a toujours été discutée par les colocataires. Avinash Sachdev a dit à juste titre que Puneet a laissé sa marque en une seule journée. En dehors de cela, la toute première tâche de capitainerie a eu lieu, un autre combat a eu lieu et plus encore. Jetons un coup d’œil à ce qui s’est passé dans la maison de Bigg Boss OTT 2 ci-dessous :

Pooja Bhatt raconte comment elle a arrêté l’alcool après le message de son père Mahesh Bhatt

Tout en discutant avec Bebika Dhurve, Pooja Bhatt a commencé à parler de la façon dont elle avait abandonné l’alcool. Pooja se souvient qu’elle buvait tout le temps et qu’elle et son père parlaient de choses comme son absence. Pooja a partagé qu’elle ne peut pas imaginer sa vie sans son père. Pooja Bhatt se souvient qu’un beau jour, son père lui a envoyé un message disant Love you kid et Pooja lui a répondu en disant qu’elle l’aime en retour. Mahesh Bhatt lui a envoyé un message disant que si elle l’aime, elle devrait s’aimer aussi bien qu’il est en elle aussi. Et cela l’a durement touchée. Et après ce jour-là, elle a démissionné. Elle se souvient que des gens disaient que Mahesh ne serait pas du tout capable d’arrêter de boire. Mais affirme qu’il est sobre depuis 30 ans. Pooja Bhatt dit à Bebika qu’elle est sobre depuis six ans et demi.

L’histoire de Jad Hadid

Pooja Bhatt et Cyrus ont demandé à Jad Hadid comment il avait été élevé par ses voisins. Jad a révélé que sa mère voulait le baptiser. Sa mère et son père l’ont eu. Son père est parti un jour en voyage et sa famille pensait qu’il ne reviendrait pas. Mais il est revenu. Il l’a emmené pour vérifier la filiation semble-t-il mais il était déjà baptisé. Même son nom signifie qu’il n’appartient à aucune religion. Et plus tard, son père a divorcé de sa mère et les a quittés pour de bon. Sa mère a estimé que son père allait revenir et par conséquent, elle a emballé ses affaires et a gardé Jad avec les voisins et est partie. Jad a commencé à vivre dans la rue car son père a vendu la propriété juste après. Le voisin de Jad l’a élevé. Jad a ensuite retrouvé sa mère et a posé la même question. Sa mère croyait que son père l’avait emmené.

La tâche de capitaine laisse Jad bouleversé

Abhishek Malhan et Cyrus Broacha ont été désignés capitaines et ils ont dû nommer deux candidats pour cette tâche. Après mûre réflexion et discussion avec la maison, Abhishek choisit Akanksha et Cyrus choisit Falaq. Abhishek et Akanksha interprètent un sketch fantasmagorique sur Jad-Manisha, Cyrus-Pooja et Puneet Superstar-Aaliya. Falaq imite chaque concurrent dans la maison sauf Abhishek et Akanksha. Même Falaq parle de la nature coquette de Jad. Voir comment il est envisagé laisse Jad très bouleversé. Jad devient triste et exprime qu’il n’a jamais vécu ce que c’est que d’avoir une famille et qu’il voulait en faire partie, mais lui et ses intentions sont mal compris. Falaq, Pooja et Cyrus remarquent le changement de son comportement. Abhishek et Akanksha essaient de le calmer. Il est conseillé à Jad de demander à Salman Khan s’il est mal représenté. Falaq remporte la tâche et est déclaré capitaine.

Regardez la vidéo de la tâche de capitaine ici :

Quel mimétisme est au rendez-vous ? Regardez l’épisode de #BiggBossOTT2en streaming gratuit, ce soir à 21h à découvrir uniquement sur @officialjiocinema.#BBOTT2 #BiggBossOnJioCinema @beingsalmankhan pic.twitter.com/DtefLQh8ce – JioCinema (@JioCinema) 21 juin 2023

Explosion et confrontation de Bebika

Bebika Dhurve était encore une fois à la réception. Elle est très en colère contre Aliya pour sa nomination. Elle prétend que pour elle Aliya est comme morte. D’un autre côté, il se trouve qu’en plaisantant sur le fait de vouloir avoir des gars autour pour attirer l’attention, Bebika passe un commentaire disant qu’Akanksha en a déjà deux. Abhishek qui est dans les parages en est fâché et il a une prise de bec verbale avec Bebika. Après cela, Abhishek dit également la même chose à Akanksha. Akanksha affronte Bebika et ils s’engagent également dans une prise de bec verbale. Bebika se sent ciblée et acculée par ses colocataires. Plus tard, Bebika se déchaîne bruyamment quand Akanksha et Abhishek essaient de la calmer.