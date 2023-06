Faits saillants de Bigg Boss OTT 2 Day 3: les pensées folles de Jad Hadid sur Akanksha Puri, Bebika Dhurve ciblées par les concurrents et plus

Mise à jour écrite de Bigg Boss OTT 2 jour 3 : L’épisode d’aujourd’hui de Bigg Boss OTT 2 a commencé avec l’amitié naissante et la romance un peu unilatérale entre Jad Hadid et Akanksha Puri. Eh bien, depuis qu’Akanksha est revenu dans la série avec Palak Purswani, Jad drague Akanksha tout le temps. Et l’épisode de Bigg Boss OTT 2 a commencé avec Jad aidant Akanksha au gymnase. Avinash Satchdev, Jiya Shankar et Falaq Naazz se moquait de Jad pour la même chose. Plus tard, les tâches ont été discutées entre les colocataires, ce qui a conduit à une bagarre entre Falaq et Bebika Dhurvé.

Se bat pour les devoirs et plus encore

L’actualité du divertissement est en ébullition avec les dernières mises à jour de Bigg Boss OTT 2. Il se trouve que Falaq parlait des tâches à accomplir par les colocataires. Depuis qu’Aaliya a dit qu’elle gérerait la cuisson des plats de légumes pour tout le monde, Falaq a continué et a demandé à Bebika si elle voulait nettoyer la zone extérieure des toilettes. Bebika lui a clairement dit qu’elle n’aime pas ce devoir. Lorsque Manisha Rani a proposé d’aider Bebika, Falaq a déclaré que Bebika était très hatti katti et qu’elle pouvait se débrouiller car Manisha ne se sentait pas très bien. Cela ne s’est pas bien passé avec Bebika qui a dit que Falaq lui faisait honte. Quelques concurrents se sont levés pour défendre Falaq et certains ont tenté de calmer Bebika.

En dehors de cela, Palak Purswani et Jiya Shankar ont tenté de régler leurs différends. Ils ont parlé de comment et quand les choses se passaient entre eux, mais ils ont continué à se disputer. Bebika a dit quelque chose à propos de Palak qui l’a blessée et elle s’est mise à pleurer. Bebika se sent également blessée par les paroles d’Abhishek Malhan alias Fukra Insaan. Abhishek l’a appelée un serpent qui viendra mordre n’importe qui.

Les flirts continuent dans la maison de Bigg Boss OTT 2

Manisha Rani continue de donner du contenu en essayant d’impressionner Jad Hadid avec des performances. Jad apprécie sa confiance et sa performance. Jad embrasse Bebika et l’appelle, ainsi que Manisha, sa sœur. Manisha lui demande de ne pas appeler sa sœur. Elle continue de flirter avec lui malgré ses réserves à propos du même. Jad et Manisha décident de devenir meilleures amies. Cyrus flirte également en plaisantant avec Manisha. Pooja, Cryus et d’autres discutent de son innocence et de son cœur pur.

Les nominations commencent, 4 colocataires sont nominés

Bigg Boss demande à ses colocataires de collecter toute la monnaie BB dans un coffre et de l’utiliser pour désigner les candidats. Chaque candidat peut nommer jusqu’à trois candidats en fonction du prix en argent. Devise 2000 BB pour la nomination d’un candidat, devise 2 500 BB pour la nomination de deux candidats et devise 3000 BB pour la nomination de trois colocataires à la fois. Akanksha, Falaq, Aaliya et Jiya, ont nommé Bebika. Avinash nomme Bebika, Palak et Abhishek, Palak nomme Bebika et Avinash, Jad nomme Bebika et Manisha, Pooja et Cyrus nomment Palak, Manisha nomme Palak et Jiya. Bebika nomme Akanksha, Falaq et Jiya. Et avec ces quatre colocataires nommés cette semaine sont Bebika Dhurve, Avinash Sachdev, Palak Purswani et Jiya Shankar.

Les pensées folles de Jad à propos d’Akanksha Puri

Dans un moment enjoué, Jad Hadid a évoqué un scénario hypothétique dans lequel il a dit qu’il aurait pu embrasser Akanksha tout de suite et l’aurait même mordue. Akanksha lui demande de contrôler et lui dit qu’il précipite les choses. Jad a beaucoup flirté avec Akanksha Puri. Il la nourrit également de fruits et lui accorde une attention particulière depuis son entrée.

Où presque toutes les filles tombent amoureuses d’un mec, c’est-à-dire #JadHadid le gars est déjà tombé amoureux d’une fille à savoir. #AkankshaPuri qui n’est pas seulement belle et intelligente de par sa présentation mais aussi de par son attitude !#BiggBossOTT2 #Grand chef pic.twitter.com/HwaUdGkpUQ . (@OGSpeaker) 20 juin 2023

Restez à l’écoute de BollywoodLife pour plus de mises à jour sur Bigg Boss OTT 2.