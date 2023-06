Faits saillants de Bigg Boss OTT 2 Day 2: Palak Purswani-Akanksha Puri remue la maison, Aaliya s’ouvre sur Nawazuddin Siddiqui, les plans de mariage et plus encore

Palak Purswani et Akanksha Puri ont créé une sorte de division dans la maison Bigg Boss OTT 2, Aaliya a partagé ses plans de mariage et son calvaire avec Nawazuddin Siddiqui et plus encore.