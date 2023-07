Faits saillants de Bigg Boss OTT 2 Day 19: Falaq Naaz dit à Jad Hadid que son enfant regarde l’émission

Bebika Dhurve est toujours en colère contre Jad Hadid. Manisha Rani essaie de lui remonter le moral. Pooja Bhatt critique Cyrus Broacha pour sa diplomatie et dit qu’il a perdu l’intrigue. Falaq Naaz et Avinash Sachdev discutent dans la cuisine. Elle cuisine pour lui. Fukra Insaan et Bebika entrent dans une bagarre tôt le matin dans la salle de bain. Manisha Rani et Bebika Dhurve expliquent qu’ils ne sont pas des œufs au petit-déjeuner. Ils disent que Jiya ne leur a rien donné. Bebika demande si elle doit faire du sabzi avec du dal et du chawal. Jiya dit à Falaq qu’il est impossible de parler à Bebika.

Avinash Sachdev dit à Jiya Shankar d’être sévère avec Bebika Dhurve. Falaq Naaz dit qu’il faut la même quantité de travail, que l’on cuisine pour deux ou sept personnes. Abhishek Malhan dit à Pooja Bhatt qu’elle a refusé de cuisiner leur nourriture. Ils veulent sukha aloo pour tout le monde. Bebika et Abhishek se disputent la nourriture et il la claque. Pooja Bhatt dit que Bebika a raison. Elle dit que Jad Hadid s’est mal comporté avec elle. Ils disent à Bebika de cuisiner pour tout le monde car c’est son devoir. Jiya Shankar dit que d’autres sont prêts à prendre le relais. Jiya Shankar dit que Bebika cuisine avec négativité. Pooja Bhatt la défend à nouveau.

Pooja dit à Jiya d’être mature à ce sujet. Elle dit que Jad s’est mal comporté. Jiya et Abhishek continuent de se battre. Jad Hadid dit qu’il veut rentrer chez lui. Il dit qu’il en a assez. Avinash et Falaq ont une conversation approfondie sur tout cela. Bigg Boss dit que la capitainerie de Jiya a fait du bruit dans la série. Tout le monde reçoit un buzzer de plainte dans le salon. Pooja Bhatt dit que Jad s’est mal comporté avec Manisha Rani. Bebika dit que Jiya est toujours influencée par les gens qui l’entourent. Manisha claque également Jiya en disant qu’elle passe du temps à se maquiller.