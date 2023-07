Faits saillants de Bigg Boss OTT 2 Day 18: Bebika Dhurve et Jad Hadid ont un sale combat

Les membres de Bigg Boss OTT 2 se battent pour des œufs. Il semble que Pooja Bhatt ait autorisé Falaq Naaz et Avinash Sachdev à avoir ses œufs. Les deux se disputent avec Abhishek Malhan et Jad Hadid qu’ils ont utilisé ses œufs quand elle n’était pas dans le jeu. Bebika Dhurve et Cyrus Broacha parlent du match. Fukra Insaan dit à Jad Hadid que c’est un jeu et qu’ils doivent y jouer d’une manière ou d’une autre. Il dit qu’il lui jettera de l’aata au visage. Jad Hadid abuse de Manisha Rani et de Fukra Insaan. Bebika Dhurve est également en colère contre Jad Hadid. Elle se plaint à Cyrus Broacha de la même chose.

Bebika dit à Cyrus qu’elle est totalement traumatisée. Manisha Rani dit qu’ils se plaignent sans raison. Abhishek Malhan appelle Bebika Dhurve Tun Tun Maasi dans l’émission. Jiya Shankar conserve son capitanat. Abhishek Malhan soutient Jad Hadid dans le combat avec Bebika Dhurve. Cyrus Broacha dit à Jad Hadid qu’il devrait se rappeler qu’elle est une jeune fille. Falaq Naaz dit qu’il y a des caméras. Laissez les fabricants montrer ce qui n’allait pas. Jad Hadid sèche les cheveux de Jiya Shankar.