Faits saillants de Bigg Boss OTT 2: Bebika Dhurve et Falaq Naaz se livrent une guerre des mots lors des nominations

Bigg Boss OTT 2 commence avec Avinash Sachdev et Falaq Naaz discutant de l’émission. Ils ont une rupture avec Jiya Shankar. Elle dit à Abhishek Malhan que ces deux-là ont désespérément besoin d’images. Manisha Rani fait rougir Jad Hadid en lui préparant le petit-déjeuner. Pooja Bhatt attribue la même chose à Manisha. Bebika Dhurve et Manisha appellent Avinash Ghamandi et se vident. Elle dit que ces deux-là ont tenu ses queues de peloton. Bebika dit qu’il a trop peur pour avoir une position ferme. Ils enseignent à Jad Hadid le dialogue de Pushpa 2 Jhukega Nahi Saala. Manisha dit qu’elle fera tout pour être attirante pour son homme. Elle dit à Abhishek Malhan de sortir de la salle de bain.

Les membres doivent se nommer les uns les autres. Bebika Dhurve prend le nom d’Avinash Sachdev. Manisha Rani prend le nom de Falaq Naaz. Elle sacrifie une de ses robes de nuit. Ils décident finalement que l’objet de Falaq naaz est le plus précieux. Bebika est nominé. Malhan et Dhurve se disputent où ils se bousculent. Les deux continuent à se battre tout au long. Manisha Rani lui donne du shampoing et de l’après-shampooing en disant que c’est un élément important. Elle prend le numéro de Falaq Naaz en disant qu’elle n’a aucune confiance. Elle dit que sa contribution est très limitée.