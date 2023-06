Faits moins connus sur les sœurs de Mukesh Ambani

Zara Hatke Zara Bachke, mettant en vedette la nouvelle paire de Sara Ali Khan et Vicky Kaushal, a surtout reçu des critiques favorables de la part des masses et des critiques. Le drame familial, dirigé par Laxman Utekar, est sorti en salles le 2 juin. Les rapports suggèrent qu’au cours de ces deux semaines de sortie, Zara Hatke Zara Bachke a collecté environ 60 crores au guichet. Mais maintenant, le film a verrouillé les cornes avec un nouveau concurrent féroce. Le réalisateur Laxman Utekar a rencontré le premier plongeon au box-office le 16 juin, lors de la sortie du magnum opus du cinéaste Om Raut, Adipurush.

Zara Hatke Zara Bachke ouvre les collections du box-office

Malgré une ouverture à des critiques mitigées, ZHZB a prospéré au box-office, gagnant un crore Rs 5,25 décent à sa date de première, rapporte India Today. Après quelques jours, le film a pris de l’ampleur, grâce à la chimie alléchante de Vicky Kaushal et Sara Ali Khan et aux chansons de bien-être. Le film a connu un flux de trésorerie stable au box-office national, amassant un total de Rs 1,98 crores les jours 14 et 15.

Adipurush affecte sévèrement les collections au box-office de Zara Hatke Zara Bachke

Par un coup du sort, les collections du box-office de Zara Hatke Zara Bachke ont été frappées d’un coup dur le 16 juin. Confrontée à une rude concurrence avec l’épopée mythologique Adipurush de Prabhas et Kriti Sanon, Zara Hatke Zara Bachke semble perdre au box-office. Le film de Vicky Kaushal-Sara Ali Khan a observé une forte chute le jour 16. Il n’a pas été en mesure de dépasser Rs 1,08 crore le jour 15. Zara Hatke Les revenus totaux de Zara Bachke s’élèvent maintenant à Rs 64,08 crore.

Tweet de l’analyste commercial Taran Adarsh

L’analyste commercial et critique de cinéma Taran Adarsh ​​a également fait allusion à la baisse significative de Zara Hatke Zara Bachke au box-office via un tweet. Mais, il a prédit que le film devrait trouver sa place dans la troisième semaine. « Zara Hatke Zara Bachke est impactée par la vague Adipurush mais devrait reprendre des forces au cours du week-end (Semaine 3). Ven 1,08 cr. Total : Rs 64,08 c », écrit-il.

Zara Hatke L’intrigue de Zara Bachke

Zara Hatke Zara Bachke tourne autour de deux amoureux de l’université. Après leur mariage, ils sont constamment interrompus par des proches tout en ayant des moments romantiques et intimes. C’est alors que le couple décide d’obtenir un nouvel appartement par l’intermédiaire de Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), en obtenant un faux divorce.